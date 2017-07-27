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новость ФСБ объявила о задержании группы нацистов-оружейников

27.07.2017
Оружие, изъятое по делу подпольной мастерской. Кадр съемки ФСБ
Оружие, изъятое по делу подпольной мастерской. Кадр съемки ФСБ
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ФСБ объявила о задержании членов группировки "неонацистского толка", занимавшейся незаконным изготовлением и оборотом оружия в Центральном федеральном округе. Соответствующее сообщение помещено на сайте спецслужбы.

Как утверждается, группировка организовывала "нелегальные мастерские по изготовлению и модернизации оружия". Между тем далее в сообщении говорится, что пресечена деятельность лишь одной мастерской, причем занимавшейся лишь модернизацией оружия, но не его производством.

Задержания, по информации ФСБ, прошли в Москве и Подмосковье 25-26 июля. В числе прочих задержан и организатор подпольного бизнеса.

Силовики, говорится в публикации, изъяли пулемет Дегтярева, семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата Калашникова, 37 пистолетов и револьверов, ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5, 3 килограмма взрывчатки, множество отдельных деталей огнестрельного оружия и свыше 1500 патронов разного калибра.

Против задержанных открыто дело по части 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия организованной группой; от 5 до 8 лет колонии) и части 3 статьи 223 УК (незаконное изготовление оружия организованной группой; санкция та же).

Число фигурантов дела и их имена не уточняются.

В марте ФСБ заявила, что выявила канал незаконной поставки оружия из США. Обыски по делу прошли в Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ. По утверждению ФСБ, были изъяты два пулемета, две американские штурмовые винтовки AR-15, восемь пистолетов и револьверов иностранного и российского производства ("Glock 17", "Glock 19", "Colt 1911", "Маузер", ТТ, "Наган"), семь зарубежных и отечественных карабинов и ружей, большое количество патронов и комплектующих к стрелковому оружию. Кроме того, сообщалось о закрытии двух подпольных оружейных мастерских.

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