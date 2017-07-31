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В Подмосковье задержаны двое сторонников "Исламского государства". Об этом сообщает "Интерфакс-Центр" со ссылкой на УФСБ по Владимирской области.

Задержанные - приезжие из Средней Азии, живущие на Владимирщине. Вероятно, этим и объясняется то, что информацию агентству предоставил владимирский, а не подмосковный главк спецслужбы.

Против иностранцев открыто дело по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание через интернет), предусматривающей от 5 до 7 лет колонии.

Между тем, как следует из сообщения агентства, в публикации в Сети материалов подобного содержания признался лишь один подозреваемый.

Кроме того, оба задержанных подтвердили силовикам, что намеревались выехать в Афганистан для вступления в одно из подразделений ИГ.

Также - уже без ссылки на свидетельства самих подозреваемых - спецслужбы утверждает, что иностранцы поддерживали контакт с членами ИГ в Сирии и "ожидали конкретных указаний от главарей по закупке огнестрельного оружия, комплектующих для самодельных взрывных устройств, а также по подбору объектов для совершения террористического акта".

Между тем никакие другие статьи кодекса, такие как 30 - 205 (подготовка к теракту) и 30 - 208 (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании), задержанным не вменяются.

В апреле ФСБ объявила, что убила во Владимирской области двоих граждан некоей среднеазиатской страны, которые "состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России". На части территории Александовского района области вводился режим КТО.

В середине июня спецслужба сообщила, что в городе Ковров Владимирской области застрелен приезжий из Средней Азии, подозреваемый в изготовлении самодельных бомб. Как утверждалось, при обыске иностранец открыл стрельбу по силовикам и был убит ответным огнем.