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новость ФСБ: Во Владимирской области застрелен "изготовитель бомб"

19.06.2017
Сотрудники ФСБ. Фото: newstes.ru
Сотрудники ФСБ. Фото: newstes.ru
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Сотрудники ФСБ в Коврове Владимирской области застрелили человека, подозреваемого в изготовлении самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает "ПроВладимир" со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

Как утверждают в ФСБ, силовики обследовали жилье уроженца одной из стран Центральной Азии. Мужчина, находившийся внутри, стал стрелять в сотрудников ведомства из пистолета и был убит ответным огнем.

В ведомстве отметили, что со стороны силовиков потерь нет, из мирных граждан тоже никто не пострадал. Режим контртеррористической операции не вводился.

Никаких данных об убитом в ФСБ не сообщают.

В апреле ФСБ сообщила, что силовики убили во Владимирской области двоих граждан некоей среднеазиатской страны, которые "состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России". На части территории Александовского района области вводился режим КТО.

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19.06.2017
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