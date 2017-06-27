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Также: Политзеки, Право, Спецслужбы, Украина, Россия, Война, СМИ, Общество, Европа, Политика | Персоны: Роман Сущенко, Марк Фейгин, Петр Порошенко, Эмманюэль Макрон

новость Арест украинского журналиста Сущенко продлен до 30 сентября

27.06.2017
Роман Сущенко в суде, 26.04.2017. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
Роман Сущенко в суде, 26.04.2017. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
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Судья Лефортовского райсуда Москвы Маргарита Котова продлила украинскому журналисту Роману Сущенко, арестованному в России по "шпионскому" делу, срок содержания в СИЗО еще на три месяца, а всего до года с момента задержания - до 30 сентября. Об этом сообщает УНИАН.

В прошлый раз арест политзека также продлевала Котова ( Видео ВИДЕО).

Как и все предыдущие суды о мере пресечения Сущенко, нынешнее заседание проводилось в закрытом режиме. Следователь, настаивая на закрытии слушаний, сослался на то, что дело имеет гриф "совершенно секретно"; прокурор его поддержал. Адвокат Марк Фейгин возразил, что сами материалы уголовного дела журналиста в суде оглашаться не будут, поэтому оснований закрывать процесс от публики нет. Однако судья этот довод проигнорировала.

Поддержать политзека в суд пришел консул Украины в Москве Виктор Платников.

Перед началом заседания Сущенко рассказал журналисту УНИАН Роману Цимбалюку, что на условия содержания в СИЗО не жалуется. В камере есть холодильник и телевизор, сообщил политзек. Раз в сутки, продолжил Сущенко, его на час выводят на прогулку в круглый двор площадью 4×2 метра, укрытый сеткой, и там он занимается физическими упражнениями. Также арестант рисует карандашом. Накануне президент Украины Петр Порошенко, встречаясь со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, подарил президенту Франции одну из картин Сущенко, написанных до ареста.

О ходе следствия политзек рассказал, что сейчас по делу запланированы две экспертизы. 16 июня адвокат Фейгин передавал, что одна из экспертиз - психолого-психиатрическая. Ее предполагается провести в июле.

Сущенко 48 лет, он парижский корреспондент агентства "Укринформ". 30 сентября 2016 года журналист прибыл в Москву по частному делу и сразу же был задержан. ФСБ вменяет ему статью 276 УК (шпионаж), предусматривающую от 10 до 20 лет колонии.

О задержании Сущенко российская сторона не сообщила ни его жене, ни в украинские официальные структуры, что грубо нарушает международные нормы. Журналиста случайно обнаружили в СИЗО "Лефортово" уже после ареста члены московской ОНК.

Когда появилась информация правозащитников, в спецслужбе заявили, будто Сущенко является полковником Главного управления разведки Минобороны Украины, а задержали его "при проведении шпионской акции". Согласно фабуле дела, журналист собирал секретные сведения о деятельности российской армии и Росгвардии. Иных деталей дела силовики не сообщили.

В украинском ГУР информацию ФСБ назвали "очередным фэйком".

Вину журналист не признает.

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27.06.2017
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