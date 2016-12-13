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новость Бортников: Спецслужбы предотвратили в России за год 42 теракта

13.12.2016
Александр Бортников и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Александр Бортников и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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В 2016 году в России спецслужбы предотвратили 42 преступления террористической направленности. Как передает Интерфакс, об этом сообщил глава Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

По его словам, это стало следствием "повышения эффективности упреждающих действий правоохранительных органов и силовых структур".

Также, отметил глава НАК, в 2016 году в России заблокированы счета более 2 тысяч лиц, в отношении которых "имелись достоверные сведения об их причастности к терроризму", в том числе к его финансированию.

"Реализованы дополнительные меры по предотвращению участия граждан России в международных террористических организациях за рубежом. Не допущен выезд за пределы России 86 лиц, имевших такие намерения", - сказал Бортников.

Помимо этого, отметил он, российские спецслужбы в 2016 году обнаружили около 26 тысяч экстремистских и террористических интернет-ресурсов. В одном из сообществ, по словам Бортникова, состояло более 100 тысяч последователей, собиравших помимо прочего деньги для "Исламского государства".

В конце июля глава НАК заявил, что на оперативном контроле ФСБ находятся 220 потенциальных террористов-смертников. Исламисты, рассказал силовик, активно используют мессенджеры с шифрованием связи, в том числе Telegram, WhatsApp и Viber, через которые рассылают сторонникам инструкции по совершению терактов, указывают конкретные цели и информируют о работе спецслужб.

В этой связи Бортников заявил о необходимости "решить проблему бесконтрольности и анонимности" интернета.

Директор ФСБ также посетовал на "навязчивую героизацию террористами смертников, создание вокруг них ореола мучеников за веру". Формирование такого фона, идеализирующего "индивидуальный террор", достигает своей цели, заметил он.

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13.12.2016

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