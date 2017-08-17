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новость РКН: За два года в СМИ стало в пять раз меньше мата

17.08.2017
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С 2015 года количество публикаций и сюжетов СМИ, содержащих мат, уменьшилось почти впятеро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Если в 2015-м цензурное ведомство вынесло редакциям 47 предупреждений за мат, то в 2016-м - уже 34, а в нынешнем году - всего лишь 10.

Такую динамику в РКН объяснили "активной профилактической работой" ведомства. "Роскомнадзор регулярно проводит встречи с представителями медиасообщества, на которых разъясняются нормы законодательства с целью предупреждения нарушений в сфере СМИ", - заявили чиновники.

Из публикации ТАСС, однако, не понятно, с данными за какие периоды 2015 и 2016 годов сравнивались показатели нынешнего года. Если статистика приведена за 2015 и 2016 годы целиком, говорить о пятикратном снижении преждевременно: до конца нынешнего года может быть вынесено еще некоторое количество предупреждений.

В апреле 2013 года Владимир Путин подписал закон о запрете мата в СМИ. За использование нецензурной брани предусмотрены административные штрафы с конфискацией "предмета правонарушения".

В марте 2014-го руководитель РКН Александр Жаров уже заявлял о снижении числа публикаций и сюжетов СМИ с матом.

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17.08.2017
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