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Минздрав предлагает включить в УК статью о нападении на медиков
21.11.2016
Минздрав России. Фото: wikimapia.org
Минздрав России. Фото: wikimapia.org
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Минздрав разработал законопроект, включающий в УК особую статью 238.2 (посягательство на медицинского работника в связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи). Текст документа опубликован на портале "общественного обсуждения". Законопроект подготовлен в сотрудничестве с Национальной медицинской палатой и Всероссийским университетом юстиции, подведомственным Минюсту.

Часть 1 предлагаемой статьи (применение неопасного насилия либо угроза применения насилия) предусматривает либо штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за срок до полутора лет, либо до пяти лет принудработ, либо до полугода ареста, либо до пяти лет колонии.

Санкция части 2 (применение опасного насилия) составляет до 10 лет колонии.

Наконец, часть 3 (посягательство на жизнь медика) предполагает от 12 до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет после отбытия наказания либо пожизненное заключение.

Как говорится в пояснительной записке к документу, причиной его разработки стали "участившиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи пациентам". В частности, утверждается, что за прошлый год в Петербурге было зарегистрировано 47 нападений на бригады скорой, а в Челябинске - свыше 30. Как отмечается, в СМИ "практически ежедневно появляются сообщения о насильственных посягательствах на медицинских работников в различных субъектах Российской Федерации".

"Медицинские работники трудятся в особых условиях и часто оказывают помощь лицам с агрессивным поведением, находящимся в алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении, - также указывается в пояснительной записке. - При этом отказ в оказании медицинской помощи законодательством Российской Федерации не допускается".

Как отмечается, во многих местностях есть всего один медработник. В таком случае нападение на него ставит под угрозу не только здоровье или жизнь не только самого медика, но и "неопределенного числа жителей населенного пункта".

Документ потребует согласования с Минюстом и МВД. Предполагается, что закон вступит в силу 1 июля 2018 года.

Для представителей большинства профессий, в том числе медиков, исполнение служебных обязанностей предусмотрено как особый квалифицирующий признак лишь в случае убийства, а также умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Исключения УК делает лишь для государственных и общественных деятелей, судей и следователей, правоохранителей и военных. Покушения на них, применение к ним насилия, а также угрозы и оскорбления в их адрес выделены в кодексе в особые составы преступлений.

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21.11.2016

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