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новость В Краснодаре 99 человек госпитализированы с кишечной инфекцией

04.12.2016
Офис фирмы "Тандер" в Краснодаре. Фото: wikimapia.org
Офис фирмы "Тандер" в Краснодаре. Фото: wikimapia.org
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В Краснодаре 99 человек госпитализированы с кишечной инфекцией в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу федерального Минздрава. Как утверждается, угрозы жизни больных нет.

По информации Интерфакса, региональное управление СКР начало доследственную проверку по факту инцидента.

Как отмечается, все больные - сотрудники "одной из местных фирм", отравившиеся предположительно на обеде у себя в столовой. Между тем Life в субботу передавал, что речь идет о фирме "Тандер", управляющей сетью продуктовых магазинов "Магнит". Сообщалось, что все пострадавшие за обедом в пятницу взяли один и тот же салат под названием "Застольный".

По данным источника телеканала в некоем "контролирующем органе", предварительный диагноз, поставленный заболевшим, - сальмонеллез.

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04.12.2016

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