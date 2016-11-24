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Силовики не применяли оружие в отношении погибших в Стругах Красных Псковской области подростков. Об этом свидетельствуют данные баллистических экспертиз, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"В рамках отработки версии о применении оружия со стороны сотрудников правоохранительных органов следователями было изъято оружие, которое находилось при них в день трагедии. Результаты проведенных баллистических экспертиз однозначно свидетельствуют о том, что оно в отношении стрелявших подростков не применялось. Более того, на сегодняшний день у следствия имеются предварительные результаты медицинских судебных исследований, согласно которым погибшие получили несовместимые с жизнью телесные повреждения при выстреле в упор из гладкоствольного охотничьего оружия", - говорится в сообщении.

Погибшим подросткам будет назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В рамках отработки версии о доведении подростков до самоубийства исследуются взаимоотношения в их семьях, переписка в социальных сетях, в том числе в день происшествия. Проверяется, не состояли ли они в так называемых "группах смерти".

Следователи по-прежнему отрабатывают различные версии случившегося, в том числе о возможном двойном суициде или убийстве одним подростком другого с последующим самоубийством.

14 ноября в Стругах Красных погибли 15-летние подростки из Пскова Денис Муравьев и Екатерина Власова. За три дня до этого Муравьев снял деньги с карты своей матери и вместе с подругой приехал в Струги Красные в 70 километрах от Пскова. По словам подростков, причиной стали избиения, которым Власова подвергалась в семье.

Подростки остановились в доме, принадлежащем отчиму девушки - спецназовцу. В доме находилось два сейфа с оружием. Один из них молодые люди взломали. Там оказались охотничье ружье и пневматический пистолет. Оставшись в доме, подростки пили спиртное. По словам Муравьева, он застрелил двух собак.

Родители молодых людей обратились в полицию. 14 ноября к дому в Стругах Красных прибыли полицейские. Однако Муравьев обстрелял их машину из ружья. Автомобиль получил повреждения, однако сами силовики не пострадали. Они бросили машину и скрылись.

Затем к дому стянули значительные силы силовиков. Правоохранители несколько часов вели переговоры с подростками о сдаче. В переговорах участвовала и мать Муравьева. Однако сдаться молодые люди отказались. При этом подростки вели в соцсети Periscope трансляцию происходящего.

Росгвардейцы из СОБРа забросали дом светошумовыми гранатами и пошли на штурм. Как утверждается, оба подростка были обнаружены в помещении мертвыми с огнестрельными ранениями. Между тем в Periscope Муравьев уверял, что все оружие, включая ножи, было при переговорах передано его матери.

СКР возбудил дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя).