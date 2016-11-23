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В Ростовской области у границы с Украиной ФСБ ранила контрабандиста, пытавшегося ввезти из соседней страны продукты питания. Об этом сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на погрануправление областного главка спецслужбы.

Как утверждается, инцидент произошел в среду утром на окраине пограничного города Донецка. Двое россиян везли на УАЗах около 500 килограмм продуктов. Когда силовики потребовали остановить машины, водители попытались скрыться вглубь российской территории. Тогда пограничники открыли огонь.

ТАСС, ссылаясь на то же сообщение главка, уточняет, что стрельбу силовики начали, поскольку контрабандисты "опасно маневрировали, чем создавали угрозу жизни и здоровью пограничников".

В результате, заявляет спецслужба, один из нарушителей получил касательное ранение левой голени. Раненому оказали медицинскую помощь, и угрозы его здоровью нет.

Обоих нарушителей задержали, также говорится в сообщении. На них оформлены административные протоколы.

В ФСБ заметили, что в последнее время "факты неповиновения на границе" участились и "при задержании нарушителей происходят в том числе такие ситуации".

В сообщении силовиков не проговаривается, что с украинской стороны граница в районе Донецка контролируется не законными властями страны, а боевиками ЛНР. Через КПП "Донецк" на территорию Украины неоднократно проходили российские "гуманитарные конвои" для боевиков.