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В поселке Латошинка в черте Волгограда совершена попытка поджечь дом губернатора региона Андрея Бочарова. Об этом сообщает "Интерфакс-Юг".

Инцидент произошел в ночь на среду. По информации Life, неизвестный мужчина перелез через забор, окружающий двухэтажный коттедж Бочарова, и бросил в здание коктейль Молотова. "По счастливой случайности злоумышленник не попал в окно, и огонь сам потух через некоторое время", - рассказал собеседник телеканала в правоохранительных структурах.

Как уточняет V1.Ru, неизвестно, были ли Бочаров или члены его семьи дома во время поджога.

Утром жителей Латошинки обошел с опросом участковый, а через некоторое время туда прибыли оперативники угрозыска. Они также опросили жителей, а кроме того, изъяли записи камер видеонаблюдения. Один из местных сообщил V1, что силовики звонили ему, чтобы выяснить, не был ли зафиксирован инцидент его видеорегистратором.

При этом издание отмечает, что высота забора, которым огорожены два смежных участка Бочарова, такова, что перелезть через него невозможно. Это противоречит картине происшествия, которую изложил Life. Протиснуться через прутья также нельзя. Кроме того, по периметру участков установлено несколько видеокамер с инфракрасной подсветкой. Наконец, въезд в поселок охраняется, и машины могут попасть туда только через КПП со шлагбаумом.

Рядом с участками Бочарова находится дом, где раньше жила жена вице-президента областной федерации бокса Владимира Кадина - известного криминального авторитета, убитого в августе 2011 года. Как сообщается, она выехала из этого дома сразу после убийства мужа.

Из публикации "Блокнота-Волгоград", ссылающейся на источник в СКР, следует, что ведомство возбудило дело по части 3 статьи 30 - пункту "б" части 2 статьи 105 (покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) и части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Между тем официальные источники об инциденте не сообщают.

47-летний Бочаров - отставной подполковник ВДВ, участник первой чеченской войны. Имеет звание Героя России. В 2005-2007 годах был вице-губернатором Брянской области. В 2007-2012-м - депутат Госдумы от "Единой России". В 2013-2014 годах возглавлял исполком ОНФ. В апреле 2014-го назначен Владимиром Путиным на должность и.о. волгоградского губернатора; в сентябре того же года объявлен победителем на прямых выборах главы региона.