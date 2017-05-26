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В Египте неизвестные расстреляли автобусы, в котором ехали христиане-копты, сообщает Associated Press со ссылкой на власти страны. По данным агентства, погибли как минимум 26 погибших.

Между тем межарабский телеканал "Аль-Арабийя" сообщает, что число жертв нападения достигло 35. Среди них много детей. Кроме того, еще по меньшей мере 26 человек получили ранения.

Нападение произошло на дороге в мухафазе Эль-Минья, приблизительно в 220 километрах к югу от Каира, когда автобус направлялся к монастырю святого Самуила в Магаге. Верующие ехали в монастырь из соседней мухафазы Бени-Суэйф. По словам выживших жертв атаки, они видели от восьми до десяти боевиков, одетых в военную форму и носивших маски.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о созыве чрезвычайного заседания правительства в связи с терактом. Тем временем гипетский спецназ перекрыл въезды и выезды в Эль-Минья, чтобы помешать боевикам скрыться после нападения.

Как сообщается, пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

Это уже третье нападение на христиан-коптов в Египте за последние полгода. 9 апреля в результате взрыва в христианской церкви города Танта 25 человек погибли, еще 78 были ранены. Позже в тот же день смертник взорвался у церкви в Александрии, в результате чего погибли 11 человек и 35 получили ранения.