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25 человек погибли и еще 49 получили ранения при взрыве в коптской церкви в Каире, сообщает Reuters. Как минимум шестеро погибших - дети; большинство остальных - женщины.

Как уточняет Би-Би-Си, речь идет о церкви Св. Петра, примыкающей к собору Св. Марка - кафедре патриарха Коптской православной церкви Тавадроса (Феодора) II.

Бомба мощностью 12 килограмм тротила была заложена в женской половине церкви. Взрыв произошел, когда священник призвал прихожан приготовиться к молитве.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна группировка. Между тем сторонники "Исламского государства" в интернете приветствуют теракт.

Боевики египетского подразделения ИГ продолжают восстание в мухафазе Северный Синай. В борьбе с джихадистами погибли уже сотни военных и полицейских.

Одновременно исламисты устраивают теракты в Каире и других городах. Так, 9 декабря взорвались две бомбы, заложенные у дорог: одна в столице, другая к северу от нее. В результате терактов шестеро полицейских погибли, а еще шестеро были ранены.

Копты составляют около 10 процентов 90-миллионного населения Египта. Это крупнейшая христианская община на Ближнем Востоке. При всех режимах, правивших в Египте, копты заявляли, что подвергаются дискриминации.