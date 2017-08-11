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Также: Катастрофы, Происшествия

новость Столкновение поездов в Египте: 35 погибших

11.08.2017
Крушение поезда в Египте. Фото: alarabiya.net
Крушение поезда в Египте. Фото: alarabiya.net
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Как минимум 35 человек погибли, еще 109 пострадали при столкновении двух поездов в египетской Александрии. Об этом сообщает Al Arabiya.

Как уточняет Associated Press, авария произошла в районе Хоршид на юго-востоке города. Поезда столкнулись головными частями. Один из них следовал в Александрию из Каира, другой из Порт-Саида.

Египетское государственное телевидение показало кадры, на которых один из поездов сходит с рельсов, в то время как собравшаяся у места аварии толпа пытается помочь раненым.

Как сообщает NEWSRU.co.il со ссылкой на египетское телевидение, по информации министерства транспорта страны, авария, вероятно, произошла из-за неисправности одного из поездов, внезапно остановившегося на железнодорожных путях.

Пока неизвестно, по какой причине произошла катастрофа.

Как отмечает Associated Press, египетские железные дороги имеют репутацию небезопасных из-за десятилетий плохого обслуживания технического оборудования и неудачного управления системой перевозок.

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11.08.2017
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