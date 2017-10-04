О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.264463.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.264463.html
Также: Криминал, Полиция, Право, Совет Федерации, Чечня, Происшествия, Общество, Парламент, Война

новость Бывшему члену СФ от Чечни Джабраилову предъявлено обвинение в хулиганстве

04.10.2017
Умар Джабраилов. Кадр видео с youtube-канала "Моя столица"
Умар Джабраилов. Кадр видео с youtube-канала "Моя столица"
Реклама

Полиция предъявила обвинение бывшему члену Совета Федерации от Чечни миллионеру Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Джабраилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия)", - сказал источник. Максимальная санкция по этой части статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

"До ноября расследование уголовного дела в отношении Джабраилова может быть завершено", - сообщил еще один источник агентства. По его словам, уже в ближайшее время состоится очередной допрос миллионера, в ходе которого ему может быть предъявлено окончательное обвинение перед завершением следственных действий.

Адвокат Джабраилова Дмитрий Карабанов не стал комментировать эту информацию.

Вечером 29 августа в московском отеле Four Seasons (бывшая гостинница "Москва") Джабраилов устроил стрельбу из пистолета. Полицейские обнаружили отверстия от пуль в потолке номера. Миллионер при задержании не сопротивлялся, хотя сначала заявил полицейским: "Без боя не сдамся". Пострадавших в результате инцидента не было. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в номере Джабраилова обнаружили белый порошок, бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки.

Джабраилова доставили в отдел полиции "Китай-город". Там его допросили в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве, а затем отпустили под подписку о невыезде.

Джабраилову 59 лет. Он бывший владелец отеля "Рэдиссон-Славянская". В 1996 году американский бизнесмен Пол Тейтум, возглавлявший совместное предприятие "Интурист-РедАмер - Гостиница и деловой центр", заявил, что Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей фирмы. Позже в том же году неизвестный расстрелял Тейтума в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом Москвы. Причастность Джабраилова к преступлению доказана не была, но США запретили ему въезд в страну.

В 2000 году Джабраилов выдвигался в президенты России. По итогам выборов его объявили занявшим 11-е место с 78,5 тысячи голосов.

Пост сенатора от Чечни занимал в 2004-2009 годах. Был зампредом комитета Совфеда по международным делам и членом российской делегации в ПАСЕ.

Сейчас Джабраилов является совладельцем девяти фирм, наиболее крупная из которых - "Аванти стройгрупп". Также миллионер возглавляет генсовет "общественной площадки развития бизнес-патриотизма в России "Аванти". По информации "Дождя", именно эта структура организовала поездку Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на судостроительный завод в аннексированном Крыму для урегулирования делового спора.

Оставить комментарий Обсудить
04.10.2017
новость Новости по теме
30.08.2017 В Москве задержан бывший сенатор от Чечни Джабраилов →
17.01.2014 В доме экс-сенатора Джабраилова прошли обыски по делу о вымогательстве →
21.08.2011 Охранник Умара Джабраилова сломал нос активисту "Яблока" →
29.01.2010 Джабраилов: Строительство "Острова фантазий" допустили подчиненные Лужкова →
07.10.2009 Умар Джабраилов покинул пост сенатора →
08.11.2006 Алханов не уйдет в отставку по совету Джабраилова →
15.01.2004 Ахмад Кадыров и Умар Джабраилов прибыли с официальным визитом в Саудовскую Аравию →
05.01.2004 Кадыров представил Джабраилова на пост сенатора от Чечни →
26.06.2003 Милиционеров-"оборотней" выдал брат Умара Джабраилова →
24.04.2003 Иосиф Кобзон купил 2000 рекламных щитов и помог Умару Джабраилову →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама
Выбор читателей
новость Пленник ИГ служил в ЧВК Вагнера
Григорий Цуркану. Фото из соцсети "Мир тесен"
статья Отречение от пленных
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге В борьбе за джек-пот
383
новость Навальный призвал к протестам
Алексей Навальный. Фото из личного твиттера
статья Россия подставляет щеки
новость Гвашев: инсульт из-за голодовки
Руслан Гвашев на 22-й день голодовки, 02.10.2017. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Новые крымские политзеки
УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Фото: krim.biz.ua
РЕКЛАМА
новость В защиту министра
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость 26 марта: срок слегка уменьшили
Андрей Косых в суде, 09.08.2017. Фото: zona.media
новость Бой в Курской области: детали
Али Демильханов (слева) и Арби Бантаев. Источник: ФБ-страница Юрия Бутусова
новость Россияне в плену ИГ
Григорий Цуркану (слева) и Роман Заболотний. Кадр видео Amaq
новость ФСБ против Госпогранслужбы Украины
Ров на украино-российской границе в Сумской области. Кадр телеканала "Интер"
в блоге Дума и молитва
383
новость Лавров об отношениях с США
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Google против RT
В студии Russia Today. Фото: tvc.ru
новость Васильев возглавил Дагестан
Владимир Васильев. Фото: er.ru
новость Чечня поможет беженцам-рохинджа
Митинг в Грозном в поддержку рохинджа. Кадр трансляции
новость ВС проигнорировал решение ЕСПЧ
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
в блоге Люди ваши - будут наши
383
новость Чеченский спектакль для Москальковой
Мохма Мускиев. Фото из полицейской таблицы; источник: novayagazeta.ru