Вечером 29 августа в московском отеле Four Seasons (бывшая гостинница "Москва") Джабраилов устроил стрельбу из пистолета . Полицейские обнаружили отверстия от пуль в потолке номера. Миллионер при задержании не сопротивлялся, хотя сначала заявил полицейским: "Без боя не сдамся". Пострадавших в результате инцидента не было. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в номере Джабраилова обнаружили белый порошок, бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки.

Полиция предъявила обвинение бывшему члену Совета Федерации от Чечни миллионеру Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.