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Полиция предъявила обвинение бывшему члену Совета Федерации от Чечни миллионеру Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Джабраилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия)", - сказал источник. Максимальная санкция по этой части статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

"До ноября расследование уголовного дела в отношении Джабраилова может быть завершено", - сообщил еще один источник агентства. По его словам, уже в ближайшее время состоится очередной допрос миллионера, в ходе которого ему может быть предъявлено окончательное обвинение перед завершением следственных действий.

Адвокат Джабраилова Дмитрий Карабанов не стал комментировать эту информацию.

Вечером 29 августа в московском отеле Four Seasons (бывшая гостинница "Москва") Джабраилов устроил стрельбу из пистолета. Полицейские обнаружили отверстия от пуль в потолке номера. Миллионер при задержании не сопротивлялся, хотя сначала заявил полицейским: "Без боя не сдамся". Пострадавших в результате инцидента не было. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в номере Джабраилова обнаружили белый порошок, бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки.

Джабраилова доставили в отдел полиции "Китай-город". Там его допросили в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве, а затем отпустили под подписку о невыезде.

Джабраилову 59 лет. Он бывший владелец отеля "Рэдиссон-Славянская". В 1996 году американский бизнесмен Пол Тейтум, возглавлявший совместное предприятие "Интурист-РедАмер - Гостиница и деловой центр", заявил, что Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей фирмы. Позже в том же году неизвестный расстрелял Тейтума в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом Москвы. Причастность Джабраилова к преступлению доказана не была, но США запретили ему въезд в страну.

В 2000 году Джабраилов выдвигался в президенты России. По итогам выборов его объявили занявшим 11-е место с 78,5 тысячи голосов.

Пост сенатора от Чечни занимал в 2004-2009 годах. Был зампредом комитета Совфеда по международным делам и членом российской делегации в ПАСЕ.

Сейчас Джабраилов является совладельцем девяти фирм, наиболее крупная из которых - "Аванти стройгрупп". Также миллионер возглавляет генсовет "общественной площадки развития бизнес-патриотизма в России "Аванти". По информации "Дождя", именно эта структура организовала поездку Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на судостроительный завод в аннексированном Крыму для урегулирования делового спора.