<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Events/Crime/m.263657.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/263657.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: В Москве задержан бывший сенатор от Чечни Джабраилов</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> В московском отеле Four Seasons за стрельбу задержан бывший сенатор от Чечни миллионер Умар Джабраилов. Он открыл огонь в пол и потолок номера из своего наградного пистолета, из-за того что еду ему принес не официант, а уборщица. Пострадавших нет. При этом прибывшим полицейским Джабраилов заявил: "Без боя не сдамся". Открыто дело о хулиганстве. Отель Four Seasons находится напротив Госдумы и рядом с Кремлем. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>