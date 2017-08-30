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В московском отеле Four Seasons после стрельбы задержан бывший сенатор от Чечни миллионер Умар Джабраилов. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, во вторник вечером в полицию поступило сообщение о том, что постоялец отеля нарушает правила проживания. Прибывший наряд обнаружил Джабраилова, который из своего наградного пистолета стрелял вверх.

Пострадавших в результате инцидента не было.

Джабраилова доставили в полицию. По информации РБК, он до сих пор находится в ОП "Китай-город". Возбуждено дело по статье 213 УК (хулиганство).

Как передает telegram-канал Mash, Джабраилов, занимавший номер 633, устроил стрельбу из пистолета Ярыгина, из-за того что еду ему принес не официант, а уборщица. Полицейские обнаружили отверстия от пуль в полу и потолке номера. Джабраилов, по данным Mash, при задержании не сопротивлялся.

Однако РБК передает, что, открыв полицейским дверь с пистолетом в руках, миллионер заявил: "Без боя не сдамся".

Отель Four Seasons - это бывшая гостиница "Москва". Он расположен на Охотном Ряду напротив Госдумы и рядом с Кремлем.

Как передает РБК, пресс-секретарь Джабраилова Григорий Горчаков и помощник миллионера Рахман Янсуков прокомментировать ситуацию затруднились. Между тем в Four Seasons изданию заявили, что Джабраилов у них не зарегистрирован.

В самом УМВД по Москве подтвердили инцидент со стрельбой, но не уточнили имя виновника.

Джабраилову 59 лет. Он бывший владелец отеля "Рэдиссон-Славянская". В 1996 году американский бизнесмен Пол Тейтум, возглавлявший совместное предприятие "Интурист-РедАмер - Гостиница и деловой центр", заявил, что Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей фирмы. Позже в том же году неизвестный расстрелял Тейтума в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом Москвы. Причастность Джабраилова к преступлению доказана не была, но США запретили ему въезд в страну.

В 2000 году Джабраилов выдвигался в президенты России. По итогам выборов его объявили занявшим 11-е место с 78,5 тысячи голосов.

Пост сенатора от Чечни занимал в 2004-2009 годах. Был зампредом комитета Совфеда по международным делам и членом российской делегации в ПАСЕ.

Сейчас Джабраилов является совладельцем девяти фирм, наиболее крупная из которых - "Аванти стройгрупп". Также миллионер возглавляет генсовет "общественной площадки развития бизнес-патриотизма в России "Аванти". По информации "Дождя", именно эта структура организовала поездку Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на судостроительный завод в аннексированном Крыму для урегулирования делового спора.