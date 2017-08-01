Реклама

В Мособлсуде, где продолжается процесс "банды GTA", членов которой обвиняют в убийствах автовладельцев в Подмосковье, случилась перестрелка. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошел около 13:30. По информации ТАСС, стрельбу открыли пятеро подсудимых по делу, сумевших разоружить конвой в лифте.

Ответной стрельбой трое преступников убиты, передает агентство. Двое других, пишет Лента.Ру, ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как передает Интерфакс со ссылкой на адвоката Софью Рубасскую, всего прозвучало не меньше 20 выстрелов.

По данным РИА "Новости", ранены двое судебных приставов. Один из них уже доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести; теперь медики готовятся принять раненую женщину-пристава. Рубасская сообщала Интерфаксу, что эта пострадавшая "была вся в крови".

Между тем Лента.Ру передает, что раненый мужчина-силовик - не пристав, а конвоир. У него ранение в плечо.

Люди из здания суда были эвакуированы; все заседания отложили. Однако уже после 15 часов в суде сообщили, что работа учреждения возобновлена.

В деле "банды GTA" девять фигурантов. Им в зависимости от вменяемой каждому роли инкриминированы 17 убийств, а также бандитизм, разбой, незаконный оборот и незаконное изготовления оружия и похищение документов. Обвиняемые признали вину частично. Процесс в Мособлсуде продолжается с августа 2016 года.