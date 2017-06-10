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В подмосковном поселке Кратово местный житель открыл стрельбу, сообщает ТАСС. Жертвами стали по меньшей мере три человека.

Четыре тела нашли на территории домовладения, с которого мужчина вел стрельбу, сообщил источник агентства. Кроме того, три человека получили ранения. Все они госпитализированы в Жуковскую городскую больницу. Впоследствии одна из пострадавших скончалась.

Между тем "Интерфакс" сообщает о троих погибших. В СКР подтвердили гибель одного человека.

Стрелявший забаррикадировался в доме. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии предприняли попытку штурма. Однако мужчина стал отстреливаться и бросил две гранаты. По данным РИА "Новости", при этом один из силовиков получил осколочное ранение.

В итоге стрелявшему удалось скрыться из оцепленного дома. "Он скрылся. Зона оцепления расширяется, под контроль взят выезд из поселка", - сообщил источник. Стрелявшего заблокировали в лесополосе. Сдаться он отказался. "В настоящий момент принимаются меры для его задержания", - сообщил источник.

До этого источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что причиной стрельбы стал бытовой конфликт. "На месте находятся психологи со специальной подготовкой. Удалось предварительно установить, что причиной, подтолкнувшей мужчину на преступление, стал бытовой конфликт, возможно, ссора в семье или с соседями", - сказал он.

Источник сообщил, что, по предварительным данным, стрелок находится под воздействием стимулирующих веществ. "Поведение мужчины говорит о воздействии на его психику стимуляторов. Предварительно, это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками", - сказал источник.

Как сообщают соседи стрелявшего, мужчина 1967 года рождения служил в Чечне во время войны. После этого работал в ОМОНе и МЧС. В последнее время проживал в Кратово с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает расстройством психики.

4 июня в Тверской области 45-летний москвич во время бытового конфликта на даче застрелил из ружья девять человек. Электрик Сергей Егоров выпивал в компании знакомых в дачном доме. Во время застолья между гостями произошел конфликт. Собутыльники убийцы не поверили, что он служил в ВДВ. Мужчина уехал, вернулся с карабином "Сайга" и открыл стрельбу. Прибывшие полицейские задержали убийцу.