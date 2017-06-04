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В Тверской области 45-летний москвич во время бытового конфликта в садовом товариществе застрелил из ружья девять человек. О возбуждении уголовного дела сообщается на сайте СКР.

Первоначально сообщалось о восьми убитых - двух женщинах и шести мужчинах. Однако позже стало известно, что при осмотре территории, прилегающей к дому, где произошло убийство, правоохранители нашли в багажнике машины тело еще одной женщины с огнестрельными ранениями.

По версии следствия, преступление совершено в садовом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редькино Конаковского района области. Как утверждают в СКР, подозреваемый выпивал в компании знакомых в дачном доме. Во время застолья между гостями произошел конфликт. Мужчина уехал, вернулся с охотничьим ружьем и открыл стрельбу.

Как передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник, девятую жертву убийца заставлял выкопать себе могилу. Женщина была убита после того, как отказалась это делать.

Как уточняет НТВ, убийство предположительно совершил электрик, которого соседи попросили помочь по хозяйству.

По данным телеканала, одной женщине удалось спастись, спрятавшись под одеялом. Она вызвала полицию. Первым к дому приехал участковый, он вызвал подкрепление. Вскоре на место преступления прибыл сотрудник ГИБДД. Вдвоем с участковым они задержали подозреваемого, он не пытался скрыться.

Против москвича возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц), ему грозит от восьми до двадцати лет колонии или пожизненный срок.