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Полиция задержала в шести регионах 20 участников группы хакеров, похитивших более 50 миллионов рублей путем заражения вредоносной программой более миллиона смартфонов. Об это заявила официальный представитель ведомства Ирина Вовк, передает Интерфакс.

По словам Вовк, задержанные жили в Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областях и республике Марий Эл. Организатором хакерских атак, по версии МВД, был 30-летний житель Иванова.

"Участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем. Затем при помощи скрытых sms-команд они переводили деньги на заранее подготовленные счета", - сказала представитель ведомства. При этом в МВД не уточнили, с каких именно счетов хакеры украли деньги.

Правоохранители провели 20 обысков в шести регионах и изъяли компьютерную технику, сотни банковских карт и оформленных на подставных лиц сим-карт.

Четверых задержанных суд отправил в СИЗО, остальные находятся под подпиской о невыезде. Против участников группы возбудили дело по части 4 статьи 159.6 УК (мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере), им грозит до десяти лет колонии.

12 мая по всему миру началась эпидемия компьютерного вируса WannaCry. Зловредная программа заразила около 300 тысяч компьютеров в более чем 150 странах мира. В России от вируса пострадали компьютерные системы "Сбербанка", "Мегафона", "Российских железных дорог" и МВД. Вирус WannaCry шифрует файлы пользователя и изменяет их расширение. За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить в биткоинах выкуп от 200 до 600 долларов. В случае неуплаты файлы удаляются.