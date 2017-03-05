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Семь российских и один украинский моряк, месяц назад захваченные нигерийскими пиратами на грузовом судне BBC Caribbean в Гвинейском заливе, освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "омбудсмена" аннексированного Севастополя Павла Буцая.

"Германская компания Briese (Briese Schiffahrts. - Ред.) провела напряженные переговоры", - рассказал чиновник. В ходе них, добавил он, "удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма выкупа не разглашается".

Все моряки здоровы. Они находятся во Франкфурте-на-Майне и в ближайшее время вернутся домой, заверил Буцай.

Нападение на BBC Caribbean, принадлежащее Briese Schiffahrts, произошло 5 февраля в территориальных водах Нигерии - в районе дельты Нигера, недалеко от нефтяного терминала. Пираты на моторной лодке открыли огонь по судну. Восемь моряков были захвачены в плен, еще трое сумели уйти на судне в Лас-Пальмас на Канарских островах (территория Испании); позже они вернулись в Россию.

Из трех граждан России, побывавших в плену у пиратов, трое - жители Севастополя.