О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.259236.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.259236.html
Также: Криминал, Мир, Европа, Украина, Россия, Происшествия, Политика

новость Нигерийские пираты освободили российских и украинского моряков

05.03.2017
Судно BBC Caribbean. Источник: vesseltracker.com
Судно BBC Caribbean. Источник: vesseltracker.com
Реклама

Семь российских и один украинский моряк, месяц назад захваченные нигерийскими пиратами на грузовом судне BBC Caribbean в Гвинейском заливе, освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "омбудсмена" аннексированного Севастополя Павла Буцая.

"Германская компания Briese (Briese Schiffahrts. - Ред.) провела напряженные переговоры", - рассказал чиновник. В ходе них, добавил он, "удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма выкупа не разглашается".

Все моряки здоровы. Они находятся во Франкфурте-на-Майне и в ближайшее время вернутся домой, заверил Буцай.

Нападение на BBC Caribbean, принадлежащее Briese Schiffahrts, произошло 5 февраля в территориальных водах Нигерии - в районе дельты Нигера, недалеко от нефтяного терминала. Пираты на моторной лодке открыли огонь по судну. Восемь моряков были захвачены в плен, еще трое сумели уйти на судне в Лас-Пальмас на Канарских островах (территория Испании); позже они вернулись в Россию.

Из трех граждан России, побывавших в плену у пиратов, трое - жители Севастополя.

Оставить комментарий Обсудить
05.03.2017

новость Новости по теме
08.02.2017 В Нигерии пираты захватили в заложники моряков из России и Украины →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Блокада у границы с Россией
Товарные поезда на станции Конотоп. Фото с ФБ-страницы "Штаб блокади торгівлі з окупантами"
новость Поклонская: Бюст Николая II мироточит
Наталья Поклонская у бюста Николая II. Фото: 123ru.net
статья Димино счастье
Виталий Портников
новость Трамп не будет спешить с Россией
Донадьд Трамп. Кадр CNN
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Тюремный оптимизм
383
новость В Сирии ранен российский генерал
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
статья Судья Давыдов и зек Пичугин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Португалия признала Голодомор геноцидом
Жертва голодомора. Фото с сайта www.golodomor.org.ua
в блоге Аргумент Пескова
383
новость Хмурого окончательно опознали
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
статья Оккупанты против "экстремистов"
Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев
новость Сокурсник открестился от Медведева
Илья Елисеев. Фото: dimon.navalny.com
статья Ксения Чернега и ее друзья
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Песков: Навальный - осужденный гражданин
Дмитрий Песков и Наталья Тимакова. Фото: piter.tv
новость Госдеп о правах человека
Госдепартамент США. Фото: Википедия
в блоге Кроссовки и подтяжки
383
новость Фийон лишается поддержки
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
новость Меры против пыток не примут
Избитый Денис Выржиковский перед смертью. Фото: openinform.ru
в блоге Донбасс - добыча Путина
59