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В территориальных водах Нигерии пираты захватили в заложники семь моряков из России и одного из Украины. Об этом российские дипломаты сообщили на официальной странице посольства в твиттере.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean, - говорится в сообщении. - С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных".

По данным Maritime Herald, нападение на универсальное грузовое судно BBC Caribbean произошло в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Вооруженные пираты на моторной лодке открыли огонь по судну, охрана открыла ответный огонь.

27 ноября 2016 года в результате нападения на судно "Сароник Бриз" в территориальных водах Бенина были захвачены трое российских моряков. 20 декабря все они были освобождены, сообщило российское посольство в Нигерии.

23 февраля в Гвинейском заливе было захвачено пиратами судно "Бурбон Либерти 251", принадлежащее французской компании. Нападавшие бежали, им удалось забрать с собой двух заложников, в том числе гражданина России Ивана Рудного. Он был освобожден в марте и вскоре вернулся к семье в Мурманск.