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новость Экс-мэр Сергиева Посада Букин получил восемь лет за взятку

02.03.2017
Виктор Букин. Фото: sergiev-posad.net
Виктор Букин. Фото: sergiev-posad.net
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Костромской областной суд ужесточил приговор бывшему мэру Сергиева Посада Виктору Букину, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Коллегия по уголовным делам заменила ему назначенный судом первой инстанции штраф на восемь лет колонии строгого режима. Букину также запрещено в течение двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

В декабре прошлого года Свердловский районный суд Костромы признал Букина виновным по части 6 статьи 290 УК (вымогательство взятки в особо крупном размере, совершенное главой органа местного самоуправления). Зкс-мэра приговорили штрафу в 4 миллиона рублей и запретили ему занимать государственные должности на 10 лет. Обвинение посчитало этот приговор слишком мягким и подало на него апелляцию, которую и рассмотрел Костромской областной суд.

Как установил суд, в 2014 году в администрацию городского поселения Сергиев Посад обратилась директор коммерческой фирмы из Костромы с заявлением о перечислении взысканных с администрации на основании судебного решения около 48 миллионов рублей.

"В дальнейшем глава городского поселения Сергиев Посад Букин выдвинул незаконное условие, при котором задолженность может быть погашена только в случае передачи ему 50 процентов от суммы долга. При этом он сообщил, что его интересы будет представлять начальник юридического отдела администрации", - говорится в сообщении.

В июне 2015 года на счет костромской фирмы из города поступила часть денежных средств. 10 июля 2015 года посредник Сергей Климов приехал в Кострому. После получения взятки в сумме 6 миллионов рублей его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд признал Климова виновным по части 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей.

Сам Букин уехал из России. В декабре 2015 года по письменному обращению мэра совет депутатов Сергиева Посада удовлетворил его просьбу о досрочном сложении полномочий.

30 декабря 2015 года сербская полиция по ордеру Интерпола задержала Букина в городе Нови-Сад, где он последнее время постоянно проживал. В июле прошлого года Сербия удовлетворила запрос России и экстрадировала Букина.

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02.03.2017

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