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новость Иногда им возвращают

Экс-главе ФТС Бельянинову вернули изъятые при обыске деньги и ценности
23.12.2016
Обыск у Андрея Бельянинова. Фото: @GazetaRu
Обыск у Андрея Бельянинова. Фото: @GazetaRu
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Бывшему главе ФТС Андрею Бельянинову вернули изъятые у него при обыске деньги и ценности на сумму около 100 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. По их словам, Бельянинову также было предложено занять некую "важную должность".

В пятницу Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал недопустимым "вброс" в СМИ информации о деле, свидетелем по которому проходил Бельянинов. "В отношении него не было никакого дела. То, что следственные действия, обыски и нечто подобное были вброшены в средства массовой информации, недопустимо. Они наносят ущерб деловой и личной репутации любого человека", - отметил президент.

Бельянинов в конце июля был отправлен в отставку по собственному желанию. 26 июля в его кабинете и загородном доме были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела части 3 статьи 200.2 УК (незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере).

При обыске в доме Бельянинова следователи обнаружили наличные деньги в разных валютах. Также, как сообщало следствие, "были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела".

Сам Бельянинов заявил следователям, что найденные у него деньги - это "семейные накопления".

Обыски прошли также в кабинетах заместителей руководителя ФТС Руслана Давыдова и Андрея Струкова. "Кроме того, проведены обыски по месту жительства и работы президента ООО "Страховая компания Арсеналъ" Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России", - говорилось в сообщении пресс-службы СКР.

Дело было возбуждено в конце марта против гендиректора петербургского холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и топ-менеджеров фирмы "Контрейл логистик Северо-Запад" Ильи Пичко и Анатолия Киндзерского. Им вменяется ввоз в страну через порт Усть-Луга под Петербургом большой партии коньяка Courvoisier 1912 года под видом строительного герметика. Михальченко был арестован.

Комментарии 17 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
23.12.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 28.07.2016
в блоге Что еще будем делать?
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Бой в окружении

Илья Мильштейн, 15.08.2016

На место тяжеловеса Иванова назначен некий бродячий по Кремлю философ, как бы не от мира сего, погруженный в мысли сумбурные, соблазнительные и дерзкие. Космического свойства. В его тексты и схемы прямо страшно заглядывать, хотя по сути он человек нашенский, земной. Из хорошей коммунистической семьи и с крепкой бюрократической закалкой.

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28.07.2016

Владимир Путин внезапно перекроил федеральные округа, перетасовал полпредов и губернаторов, снова назначил выходцев из спецслужб в важные регионы. С чем связаны масштабные перестановки? Комментаторы констатируют укрепление "чекистского крюка" и проводят параллели с ситуацией в Турции, где идут тотальные чистки после попытки военного переворота.


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