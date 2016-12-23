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Бывшему главе ФТС Андрею Бельянинову вернули изъятые у него при обыске деньги и ценности на сумму около 100 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. По их словам, Бельянинову также было предложено занять некую "важную должность".
В пятницу Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал недопустимым "вброс" в СМИ информации о деле, свидетелем по которому проходил Бельянинов. "В отношении него не было никакого дела. То, что следственные действия, обыски и нечто подобное были вброшены в средства массовой информации, недопустимо. Они наносят ущерб деловой и личной репутации любого человека", - отметил президент.
Бельянинов в конце июля был отправлен в отставку по собственному желанию. 26 июля в его кабинете и загородном доме были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела части 3 статьи 200.2 УК (незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере).
При обыске в доме Бельянинова следователи обнаружили наличные деньги в разных валютах. Также, как сообщало следствие, "были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела".
Сам Бельянинов заявил следователям, что найденные у него деньги - это "семейные накопления".
Обыски прошли также в кабинетах заместителей руководителя ФТС Руслана Давыдова и Андрея Струкова. "Кроме того, проведены обыски по месту жительства и работы президента ООО "Страховая компания Арсеналъ" Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России", - говорилось в сообщении пресс-службы СКР.
Дело было возбуждено в конце марта против гендиректора петербургского холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и топ-менеджеров фирмы "Контрейл логистик Северо-Запад" Ильи Пичко и Анатолия Киндзерского. Им вменяется ввоз в страну через порт Усть-Луга под Петербургом большой партии коньяка Courvoisier 1912 года под видом строительного герметика. Михальченко был арестован.
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