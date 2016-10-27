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новость В Карачаево-Черкесии убит и.о. председателя райсуда Боташев

27.10.2016
Малокарачаевский райсуд Карачаево-Черкесии. Фото: malokarachaevsky.kchr.sudrf.ru
Малокарачаевский райсуд Карачаево-Черкесии. Фото: malokarachaevsky.kchr.sudrf.ru
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В селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии убит и.о. председателя районного суда Руслан Боташев. Об этом сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел в четверг около 11:30. Боташев вышел из магазина и сел за руль своей машины Toyota. В это время к автомобилю подошел неизвестный и четырежды выстрелил в судью из некоего нарезного оружия.

Далее нападавший отошел от машины, однако затем вернулся и выстрелил в Боташева еще один раз. После этого он скрылся.

Региональный главк СКР возбудил дело по статьям 295 (посягательство на жизнь судьи) и 222 УК (незаконный оборот оружия). Первая из этих статей предусматривает наказание вплоть до смертной казни.

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27.10.2016

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