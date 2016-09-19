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В городе Линден, штат Нью-Джерси, примерно в 30 километрах от Нью-Йорка, задержан подозреваемый в совершении субботнего взрыва на Манхэттене. Об этом сообщает Reuters. Им оказался 28-летний житель города Элизабет, штат Нью-Джерси, уроженец Афганистана Ахмад Хан Рахами. Помимо взрыва на Манхэттене подозреваемому вменяется также закладка бомб в Нью-Джерси.

Как уточняет NBC, Рахами задержали после перестрелки с полицией. Один из полицейских был ранен в руку, другому пуля попала в бронежилет. Сам подозреваемый получил ранение в ногу и был госпитализирован.

Ранее в понедельник подразделение ФБР в Элизабет объявило подозреваемого в розыск. Граждан предупредили, что он может быть вооружен и опасен.

При этом источники Reuters отмечали, что в базах потенциальных террористов Рахами не значится.

По данным агентства, следствие считают, что помимо задержанного ко взрывам причастны и другие лица.

Как ранее сообщали собеседники Reuters в спецслужбах, в воскресенье вечером в Бруклине, Нью-Йорк, по делу о взрыве на Манхэттене задержали и допросили группу людей. Их нынешний статус, однако, неясен, добавили источники агентства.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, комментируя взрыв на Манхэттене, отмечал: "Улики, возможно, указывают на иностранный след".

19 сентября в мусорном баке у железнодорожной станции в Элизабет обнаружили подозрительный рюкзак. Как выяснилось, там лежало пять самодельных бомб. Объект оцепили. Робот, привезенный правоохранителями, должен был обезвредить бомбы, перекусив провода, однако вследствие ошибки совершил взрыв. Тем не менее никто не пострадал.

Взрыв на Манхэттене произошел в субботу вечером (в ночь на воскресенье по Москве). У интерната для слепых на Западной 23-й улице в оживленном районе Челси сработала бомба, заложенная в мусорный бак. Сообщалось, что взрывное устройство представляло собой скороварку, соединенную проводами с мобильником, а рядом с местом инцидента нашли некую записку.

Как отмечалось, именно скороварки со взрывчаткой, приводимой в действие таймером, были использованы братьями Царнаевыми при взрыве на марафоне в Бостоне в 2013 году.

Ранения получили 29 человек. 24 пострадавших доставили в больницы. Один получил серьезные травмы; у других оказались порезы, царапины и другие незначительные повреждения.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио после инцидента отмечал, что, хотя взрыв совершили умышленно, свидетельств, указывающих на то, что он был терактом, нет. Между тем источник Reuters сообщал, что в Объединенном тактическом управлении по борьбе с терроризмом не исключают версии теракта.

Ранее в субботу в городе Сисайд-Парк, Нью-Джерси, взорвалась самодельная бомба, заложенная в пластмассовый мусор рядом с трассой соревнований по бегу, организованных с благотворительными целями. В результате этого взрыва никто не пострадал.