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новость Взрыв в Нью-Йорке: 29 раненых

18.09.2016
После взрыва на Манхэттене. Фото: "Голос Америки"
После взрыва на Манхэттене. Фото: "Голос Америки"
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29 человек получили ранения в результате взрыва на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника городского пожарного управления Дэниэла Нигро. 24 пострадавших были доставлены в больницы. Один из них получил серьезные травмы; у других порезы, царапины и другие незначительные повреждения.

Взрыв произошел в субботу вечером (в ночь на воскресенье по Москве) у интерната для слепых на Западной 23-й улице в оживленном районе Челси. Первоначально городские чиновники называли причиной инцидента утечку газа, однако уже вскоре об умышленном взрыве.

По данным источника агентства в правоохранительных структурах, бомба была заложена в мусорный бак. Как передавал CNN, взрывное устройство представляло собой скороварку, соединенную проводами с мобильником. Сообщалось также, что рядом с местом взрыва была найдена записка.

Именно скороварки со взрывчаткой, приводимой в действие таймером, были использованы братьями Царнаевыми при взрыве на марафоне в Бостоне в 2013 году.

В полиции сообщили, что в четырех кварталах от места инцидента обнаружили предмет, напоминающий еще одну бомбу.

Мэр города Билл де Блазио заметил, что, хотя взрыв совершили умышленно, свидетельств, указывающих на то, что он был терактом, нет. "Конкретных и заслуживающих доверия угроз Нью-Йорку со стороны какой бы то ни было террористической организации в данный момент нет", - подчеркнул он.

Де Блазио также сообщил, что следователи не усматривают связи между инцидентом в Нью-Йорке и взрывом самодельной бомбы, произошедшим ранее в субботу в городе Сисайд-Парк в соседнем штате Нью-Джерси. Бомба в Сисайд-Парке была заложена в пластмассовый мусор рядом с трассой соревнований по бегу, организованных с благотворительными целями. В результате этого взрыва никто не пострадал.

Между тем Объединенное тактическое управление по борьбе с терроризмом, как рассказал Reuters некий чиновник, не исключает версии теракта.

Агентство отмечает, что взрыв в Нью-Йорке произошел менее чем через неделю после 15-й годовщины террористических атак 11 сентября 2001 года.

Сообщается также, что как раз перед инцидентом в городе были усилены меры безопасности в связи с открывающейся сессией Генеральной ассамблеи ООН.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.09.2016
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