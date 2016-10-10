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Также: Россия, Правительство, Политика | Персоны: Аркадий Дворкович

новость "Коммерсант": Дворкович может стать президентом РЖД

10.10.2016
Аркадий Дворкович. Фото: government.ru
Аркадий Дворкович. Фото: government.ru
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Вице-премьер Аркадий Дворкович может занять пост главы ОАО "РЖД". Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на несколько высокопоставленных источников в правительстве, администрации президента, железнодорожной отрасли и госкомпаниях.

"Тема обсуждалась несколько месяцев, но тогда информированные люди говорили, что все на уровне слухов, а сейчас они ждут назначения", - рассказал один из собеседников издания. По словам другого источника, утверждает, назначение должно было состояться 5 октября, но "сдвинулось".

Если назначение Дворковича состоится, то нынешний глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров может уйти на пост министра транспорта, добавил один из собеседников издания. Среди возможных сменщиков Дворковича на посту вице-премьера издание называет министра промышленности Дениса Мантурова, главу "Роснефти" Игоря Сечина и помощника президента Андрея Белоусова.

При этом источники, утверждающие, что знакомы с позицией потенциальных претендентов, заявляют, что и Сечин, и Белоусов отнюдь не рвутся в Белый дом. Если же полномочия Аркадия Дворковича будет решено перераспределить, то процесс рискует затянуться как минимум на недели. Ротация в Белом доме, которая вряд ли в октябре ограничится только постом одного вице-премьера, с большей вероятностью может быть реализована в ближайшую неделю, под приватизацию "Башнефти". Если этого не произойдет сейчас, то в будущем вероятность ротаций и рокировок в Белом доме снизится, уверяют источники.

В ОАО "РЖД" и секретариате Дворковича тему не прокомментировали. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что информация о скором назначении Дворковича не соответствует действительности, добавив, что "устала ее опровергать".

Олег Белозеров занимает пост главы РЖД с августа 2015 года. Предыдущий глава РЖД Владимир Якунин 20 августа ушел в отставку в связи с переходом в Совет Федерации.

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10.10.2016
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Умученный от РЖД

Илья Мильштейн, 19.08.2015

Все как-то складывалось: триллионы финансового ущерба, шубохранище, офшоры, "Диалог цивилизаций", общественная и философская деятельность начальника путей сообщения, угар его патриотических речей... Думается, в конце концов именно речи Якунина и доконали высокопоставленных слушателей.

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