Новосибирская Монстрация в этом году была не просто согласована, а прошла при поддержке городского департамента культуры с участием его главы Анны Терешковой. Главный лозунг шествия: "*** запрещена в России".

Монстрантов собралось около двух-трех тысяч. Среди них, как сообщает корреспондент Граней, были люди, пришедшие с митингов КПРФ и "Единой России".

Встречались политизированные лозунги. На шествии скандировали: "Денег нет, но вы держитесь! А кому сейчас легко?".