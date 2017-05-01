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Также: Арт, Регионы, Общество, Культура, Россия, Политика | Персоны: Артем Лоскутов, Вениамин Дмитрошкин

статья В высоком разрешении

Вениамин Дмитрошкин, 01.05.2017

Новосибирская Монстрация в этом году была не просто согласована, а прошла при поддержке городского департамента культуры с участием его главы Анны Терешковой. Главный лозунг шествия: "*** запрещена в России".

Монстрантов собралось около двух-трех тысяч. Среди них, как сообщает корреспондент Граней, были люди, пришедшие с митингов КПРФ и "Единой России".

Встречались политизированные лозунги. На шествии скандировали: "Денег нет, но вы держитесь! А кому сейчас легко?".

Первомайская Монстрация - абсурдистское мероприятие с карнавальными костюмами и пародийными лозунгами - проходит в Новосибирске с 2004 года. Ее бессменный идеолог - художник Артем Лоскутов. Позже аналогичные акции стали проводиться и в других городах. В 2015 и 2016 годах власти Новосибирска отказывались согласовывать Монстрации, а суд наказывал Лоскутова арестом и штрафами.
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Вениамин Дмитрошкин, 01.05.2017
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