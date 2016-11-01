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Также: Арт, Право, Запрещенка, Культура, Общество | Персоны: Дамир Гайнутдинов

новость Правообладатель картины "Великая прекрасная Россия" обжаловал решение о признании ее экстремистской

01.11.2016
Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Фото: ixtc.org
Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Фото: ixtc.org
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Предприниматель из Москвы Алексей Ходорковский обжаловал решение Октябрьского районного суда Новосибирска о признании экстремистской картины "Великая прекрасная Россия" художника Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин. Об этом "Граням" сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов.

По словам предпринимателя, решение Октябрьского районного суда Новосибирска о признании картины Ложкина экстремистской - незаконное, так как он не был поставлен в известность о текущем судебном процессе.

Гайнутдинов подчеркнул, что решение суда стало полной неожиданностью как для автора картины, так и для ее правообладателя.

Как пишут "Ведомости", 29 января суд удовлетворил исковое заявление прокурора Октябрьского района Новосибирска к гражданину Роману Быкову о признании экстремистскими информационных материалов, опубликованных им в интернете. В их числе - изображение картины "Великая прекрасная Россия" Ложкина.

По словам Ходорковского, он давний поклонник творчества художника и покупает его работы с 2011 года. Предприниматель отметил, что, по его мнению, "это одна из самых честных его картин, она иллюстрирует наш эгоцентризм, псевдопатриотизм и ксенофобию". "Ничего оскорбительного в ней нет, она как раз очень поучительна", - отметил Ходорковский.

Картина Ложкина представляет собой карту, на которой территория России обозначена как "Великая прекрасная Россия", а территории соседних государств обозначены унизительными характеристиками населяющих их народов.

Куделин - популярный блогер и художник. Он известен сатирическими рисунками, в которых высмеивает российскую действительность. Картины посвящены вымышленному городу Кобылозадовску и его обитателям.

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01.11.2016

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