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Художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова не выпустили из России по распоряжению ФСБ. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила режиссер Зарема Заудинова.

"Угарова не пропустили на границе Шереметьево в Берлин. Без объяснения причин: распоряжение ФСБ", - написала Заудинова.

Информацию "Новой газете" также подтвердила одна из основателей и директор театра Елена Гремина. "Ему (Угарову. - Ред.) показали документ", - сказала она, не вдаваясь в детали.

Театр.doc был создан в 2002 году драматургами Михаилом Угаровым, Еленой Греминой и Александром Родионовым. Угаров - один из создателей фестиваля "Новая драма" (сейчас "Новая пьеса") и Фестиваля молодой драматургии "Любимовка".

В июле 2015 года прокуратура оштрафовала Театр.doc на 500 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил пожарной безопасности. Проверка пожарной безопасности в помещении театра на Разгуляе прошла 7 мая, на следующий день после премьеры документального спектакля "Болотное дело" по пьесе Полины Бородиной. При этом перед самой премьерой помещение проверял кинолог с собакой, на спектакле же присутствовали двое полицейских, а у входа в театр стоял полицейский автобус.

28 мая собственник помещения на Разгуляе расторг договор аренды с Театром.doc. 23 июня театр переехал на новое место. Он снял два помещения в разных корпусах по адресу М. Казенный пер., 12.

На Разгуляе Театр.doc находился лишь несколько месяцев - после того как 15 октября 2014 года департамент имущества Москвы досрочно и без объяснения причин в одностороннем порядке расторг договор аренды помещения в Трехпрудном переулке, где театр работал с 2002 года. 30 декабря полиция сорвала демонстрацию украинского фильма "Сильнее, чем оружие", посвященного Евромайдану. На другой день там прошел обыск.