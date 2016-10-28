О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror714.graniru.info/Culture/Theatre/m.256022.html
Также: Театр, Право, Культура, Общество, Спецслужбы, Россия, Политика | Персоны: Михаил Угаров

новость Худрука Театра.doc не выпустили из России по распоряжению ФСБ

28.10.2016
Михаил Угаров. Фото: teatrdoc.ru
Михаил Угаров. Фото: teatrdoc.ru
Реклама

Художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова не выпустили из России по распоряжению ФСБ. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила режиссер Зарема Заудинова.

"Угарова не пропустили на границе Шереметьево в Берлин. Без объяснения причин: распоряжение ФСБ", - написала Заудинова.

Информацию "Новой газете" также подтвердила одна из основателей и директор театра Елена Гремина. "Ему (Угарову. - Ред.) показали документ", - сказала она, не вдаваясь в детали.

Театр.doc был создан в 2002 году драматургами Михаилом Угаровым, Еленой Греминой и Александром Родионовым. Угаров - один из создателей фестиваля "Новая драма" (сейчас "Новая пьеса") и Фестиваля молодой драматургии "Любимовка".

В июле 2015 года прокуратура оштрафовала Театр.doc на 500 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил пожарной безопасности. Проверка пожарной безопасности в помещении театра на Разгуляе прошла 7 мая, на следующий день после премьеры документального спектакля "Болотное дело" по пьесе Полины Бородиной. При этом перед самой премьерой помещение проверял кинолог с собакой, на спектакле же присутствовали двое полицейских, а у входа в театр стоял полицейский автобус.

28 мая собственник помещения на Разгуляе расторг договор аренды с Театром.doc. 23 июня театр переехал на новое место. Он снял два помещения в разных корпусах по адресу М. Казенный пер., 12.

На Разгуляе Театр.doc находился лишь несколько месяцев - после того как 15 октября 2014 года департамент имущества Москвы досрочно и без объяснения причин в одностороннем порядке расторг договор аренды помещения в Трехпрудном переулке, где театр работал с 2002 года. 30 декабря полиция сорвала демонстрацию украинского фильма "Сильнее, чем оружие", посвященного Евромайдану. На другой день там прошел обыск.

Оставить комментарий Обсудить
28.10.2016

новость Новости по теме
01.07.2015 Прокуратура оштрафовала Театр.doc на 500 тысяч рублей →
02.06.2015 Театру.doc грозит крупный штраф за не принятые противопожарные меры →
28.05.2015 С Театром.doc расторгнут договор аренды помещения →
07.05.2015 В Театре.doc началась незапланированная проверка противопожарной безопасности →
05.05.2015 Полиция явилась в Театр.doc на репетицию спектакля "Болотное дело" →
31.12.2014 В Театре.doc прошел обыск, полиция изъяла аппаратуру →
30.12.2014 В Театре.doc сорван показ фильма о Майдане →
03.12.2014 Театр.doc покидает помещение в Трехпрудном переулке →
27.10.2014 Том Стоппард написал открытое письмо в поддержку "Театра.doc" →
15.10.2014 Московские чиновники выселяют Театр.doc →
Фото и Видео
25963
Play own
Правосудие в подвале
23044
Play own
Свиная голова для Табакова
22855
Play own
"Просыпайся, интеллигенция"
22284
Play own
Прощание с Алексеем Девотченко
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Мы Запад всегда били
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Твердое слово Хирурга
Награждение Хирурга орденом Почета. Фото: kremlin.ru
статья Фильм о страшном государстве
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Апелляция Карпюка и Клыха: ВИДЕО
Станислав Клых и Николай Карпюк на рассмотрении апелляции. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Пикеты против разгрома ОНК: ФОТО
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Гаскаров на свободе: ВИДЕО
Алексей Гаскаров после выхода из колонии. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Путин: Нападать не собираемся
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
в блоге Сварливый старческий задор
383
новость "Роскосмос" откажет Франции в поставках
Логотип Роскосмоса
новость Минобороны отрицает авиаудар
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость "Кузнецова" не пустят на Мальту
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Академики РАН против Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Ловца покемонов отправили в СИЗО
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
новость В вузах "сформируют идентичность"
Студенты. Фото с сайта www.oasis.secna.ru
в блоге Нечего разбойничать
383
новость Атака на "фабрику троллей"
Офис "Интернет-исследований". Фото: svoboda.org
в блоге Сурков предохраняется
383
статья Хиллари обходит Трампа
Владимир Абаринов
новость Бедным пообещали пособие
Татьяна Нестеренко. Фото: minfin.ru