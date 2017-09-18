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Также: Музыка, Театр, Культура

новость Умер певец Зураб Соткилава

18.09.2017
Зураб Соткилава. Фото: bolshoi.ru
Зураб Соткилава. Фото: bolshoi.ru
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В Москве на 81-м году жизни умер солист Большого театра, народный артист СССР и Грузии Зураб Соткилава. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на жену певца Элисо Турманидзе.

"Зураб Лаврентьевич скончался ночью в клинике. Прощание и погребение пройдут в Грузии", - сказала Турманидзе.

В 2015 году врачи обнаружили у Соткилавы злокачественную опухоль. Месяц назад певец был госпитализирован с онкологическим заболеванием в Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина. Последние три недели Соткилава находился в реанимации.

Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. В молодости занимался футболом, входил в основной состав молодежной сборной Грузинской ССР и тбилисского "Динамо". Однако в 22 года был вынужден завершить спортивную карьеру из-за травм.

В 1965 году Соткилава окончил Тбилисскую консерваторию, в 1972 году - аспирантуру консерватории. С 1966 по 1968 год певец стажировался в миланском театре Ла Скала у Динаро Барра.

В 1965—1974 годах Соткилава был солистом Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили. В 1973 году певец дебютировал в Большом театре в Москве в партии Хозе в опере "Кармен" Жоржа Бизе. В 1974 году Соткилава вошел в оперную труппу Большого театра.

Соткилава был профессором кафедры сольного пения Московской консерватории.

Соткилава - лауреат многих музыкальных премий, почетный член Болонской академии музыки. Певец награжден орденами СССР, России и Грузии.

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18.09.2017
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