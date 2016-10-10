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новость Умер Анджей Вайда

10.10.2016
Анджей Вайда на фоне постера фильма ''Катынь''. Фото Д.Борко
Анджей Вайда на фоне постера фильма ''Катынь''. Фото Д.Борко
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В Польше на 91-м году жизни умер кинорежиссер Анджей Вайда. Об этом говорится в сообщении телеканала TVN24.

Причина смерти не указана. "В последнее время режиссер болел. Несколько дней назад он попал в больницу. Мы надеялись, что он из нее выйдет", - сказал в эфире телеканала сценарист и режиссер Яцек Бромский.

Вайда родился 6 марта 1926 года в городе Сувалки. Его отец Яков, офицер польской армии, был расстрелян в Катыни. Анджей Вайда планировал стать военным, однако не успел окончить кадетский корпус до начала Второй Мировой войны и большую часть войны провел в городе Радоме.

В 1946 году Вайда поступил в Академию изобразительных искусств в Кракове на курс живописи. Однако впоследствии он изменил свое решение и в 1949 году начал учиться в киношколе города Лодзь.

Широкое признание к режиссеру пришло после фильма о судьбе участников Варшавского восстания "Канал", удостоенного нескольких премий, в том числе специального приза на кинофестивале в Канне в 1957 году. Огромный резонанс вызвали его фильмы "Пепел и алмаз", "Человек из мрамора", "Человек из железа". Кроме этого Вайда поставил около 40 спектаклей в разных театрах мира.

Вайда обладатель почетных призов различных кинофестивалей за вклад в мировой кинематограф: Золотой лев Венецианского фестиваля (1998), "Оскар" (2000), почетный "Золотой Медведь" Берлинского кинофестиваля (2006).

В 2007 году Вайда снял фильм "Катынь" о судьбе польских офицеров, расстрелянных в 1939 году в Советском Союзе. В России фильм так и не вышел в широкий прокат. "Катынь" один раз показали на канале "Культура", а в день катастрофы самолета польского президента Леха Качиньского - на канале "Россия".

Региональные прокатчики фильма также столкнулись с проблемами. В октябре 2015 года показ фильма отменили в Тюмени. Фильм планировалось показать в рамках мероприятий Дней польской культуры.

Месяцем позже в петербургский Научно-информационный центр "Мемориал" пришел с проверкой помощник прокурора Центрального района в сопровождении семи полицейских. Пришедших интересовало, не показывают ли в "Мемориале" "Катынь". Правозащитники попросили пришедших показать документы с обоснованием проверки, но гости сослались на полученное "Мемориалом" предупреждение Министерства культуры о недопустимости показывать фильм без прокатного удостоверения.

В марте 2008 года, когда "Катынь" показывали в Польском культурном центре в Москве, Вайда в интервью Граням.Ру выразил надежду, что российские зрители "спокойно и правильно" воспримут его фильм. Режиссер высказал мнение, что это "единственный правильный путь к взаимопониманию".

"Я думаю, это единственный путь, другого нет. Не надо обижаться, не надо отворачиваться. Надо спокойно посмотреть. Это то, что мы хотим сказать российским зрителям. Пусть они ответят нам, мы их выслушаем. Мы открыты, мы хотим, чтобы между нами были естественные отношения", - заявил Вайда.

Видео Грани-ТВ: Анджей Вайда о "Катыни"

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
10.10.2016

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