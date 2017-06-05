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новость Экс-глава банка "Огни Москвы" Морозов умер под арестом

05.06.2017
Денис Морозов. Фото СФН
Денис Морозов. Фото СФН
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Бывший председатель правления банка "Огни Москвы" Денис Морозов, проходящий по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей, 12 мая умер в Боткинской больнице, куда был доставлен из СИЗО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, осведомленные о расследовании уголовного дела, и двоих знакомых банкира.

19 февраля Морозова госпитализировали в больницу из московского СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения. Вскоре он впал в кому и больше не приходил в сознание. Морозов страдал болезнью Виллебранда-Диана - наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови. Таких больных по закону можно заключать под стражу. Страдающим этой болезнью периодически нужно вливать плазму, однако в изоляторе Морозову ни разу не сделали переливания крови. В августе прошлого года экс-банкир под арестом перенес полостную операцию.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, Морозов неоднократно обжаловал содержание под стражей, однако в смягчении меры пресечения ему каждый раз отказывали. При этом он жаловался суду на плохое здоровье и напоминал, что ему требуются регулярные переливания крови.

Как передает агентство "Говорит Москва", во ФСИН заявили, что Морозов с 19 марта находился под домашним арестом, поэтому в ведомстве не следили за состоянием его здоровья.

В Боткинской больнице и столичном департаменте здравоохранения отказались комментировать смерть Морозова, сославшись на требования конфиденциальности. Морозову было 42 года, у него остались трое детей.

Морозову вменяли два эпизода преступлений по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, до десяти лет колонии), один эпизод по части 4 статьи 160 (присвоение или растрата организованной группой или в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы) и статью 210 УК (организация преступного сообщества, часть не называется). Экс-банкир вину признал частично.

Статья 108 Уголовно-процессуального кодекса запрещает содержать под стражей обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Однако Морозова обвиняли еще и по 210-й статье, допускающей арест.

Банк "Огни Москвы" лишился лицензии в мае 2014 года и вскоре был признан банкротом. В 2015 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов против руководства кредитного учреждения были возбуждены уголовные дела. По версии следствия, в банке действовала "двойная бухгалтерия": обвиняемые фальсифицировали документы о разрыве договоров с клиентами, а деньги с их счетов переводили подконтрольным фирмам. Эта схема действовала задолго до того, как Морозов возглавил банк.

Всего по делу проходит восемь фигурантов, его рассматривает Басманный райсуд столицы.

В отдельное производство было выделено дело предполагаемого организатора хищений, экс-президента банка Марии Росляк. Она дочь аудитора Счетной палаты, бывшего сенатора Совета Федерации и заместителя мэра Москвы по экономике Юрия Росляка. Обвиняемая полностью признала вину, и в феврале 2016 года суд в особом порядке приговорил ее к четырем годам колонии с отсрочкой: на момент вынесения приговора она была беременна и имела двух несовершеннолетних детей.

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05.06.2017
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