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новость В московском Центре Рерихов идут обыски

07.03.2017
Международный центр Рерихов в Москве. Фото: icr.su
Международный центр Рерихов в Москве. Фото: icr.su
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В Москве в Международном центре Рерихов идут обыски. Об этом сообщает Интерфакс. Изъято около 200 экспонатов, в том числе девять картин, подаренных МЦР бывшим председателем правления Мастер-банка Борисом Булочником.

Как рассказал агентству вице-президент Центра Рерихов Александр Стеценко, в прошлом году картины, подаренные Булочником незадолго до краха Мастер-банка, были признаны вещественными доказательствами по делу, которое открыли против финансиста.

Как заявили РБК в столичном главке СКР, следственное ведомство к обыску отношения не имеет - делом занимается полиция.

Как написал на своей ФБ-странице гражданский активист Феликс Шведовский, утром входы в МЦР заблокировал ОМОН. Сотрудников, которые явились в музей до обыска, из здания не выпускают, а тех, кто пришел позже, не пропускают внутрь. Следователи взламывают сейфы работников центра.

"Понаехало множество федеральных телеканалов: "Россия-1", "Россия-24", РЕН-ТВ, РБК, - добавил Шведовский. - Журналисты с "России" ведут себя нагло, хихикают".

Павел Журавихин, первый замгендиректора одного из подразделений МЦР - Музея им. Николая Рериха, - рассказал РИА "Новости", что всего в обысках участвует около 70 человек. "Они даже не дождались, пока мы им откроем, взломали дверь в музей", - заметил собеседник агентства.

В числе изъятого, также сообщил Журавихин, - картина Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкульта.

"Сотрудники все заперты в помещениях, - добавил замгендиректора. - Притом что раньше уже было проведено десяток проверок и было установлено, что все наследие на месте".

"Идет разрушение музея", - подчеркнул Журавихин.

Стеценко также рассказал Интерфаксу, что спецназовцы отобрали у работников центра ключи. Кроме того, он сообщил, что сотрудникам вручили повестки на допросы.

По информации Шведовского, на обыск прибыли сотрудники Музея искусства народов Востока.

Как передавало Zapretno.info, в 2016 году Центр Востока направил в Минкульт донос на МЦР в связи с фильмом "Рерих. Зов космической эволюции", который был снят в 2013 году тогдашним гендиректором Музея им. Рериха Людмилой Шапошниковой. В доносе обращалось внимание на то, что на 57-й минуте картины присутствуют кадры, на которых изображены знамена Третьего рейха со свастикой и демонстрация нацистов, также выстроившаяся в виде свастики. Этими кадрами был проиллюстрирован рассказ о подготовке нападения Германии на СССР. Общая их продолжительность - около 10 секунд.

Также в доносе говорилось: "Авторы фильма вполне определенно выделяют и противопоставляют "мы-группу" (силы света: Рерихи и МЦР) и "они-группу" (силы тьмы, древнего зла, с которыми необходимо бороться). К последним авторы фильма причисляют органы государственной власти, государственные музеи, Русскую православную церковь".

26 августа 2016-го стало известно, что Минкульт в связи с этим доносом отозвал у МЦР прокатное удостоверение на фильм.

Двумя днями раньше, 24 августа, сообщалось, что Хамовническая межрайпрокуратура Москвы внесла МЦР представление о запрете проводить религиозные обряды, сославшись на то, что такая деятельность не предусмотрена уставом организации. Донос в прокуратуру также подал Музей Востока в связи с проведением МЦР в июле того же года ритуалов тибетского буддийского канцена (общины) Сунжу.

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07.03.2017

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