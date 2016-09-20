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Также: Полиция, Президент, Правительство, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин сократил штат МВД более чем на 163 тысячи человек

20.09.2016
Омоновцы. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру
Омоновцы. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру
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Президент Владимир Путин сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 163 тысячи человек. Об этом говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904871 единицы", - говорится в документе.

В действующей сейчас редакции нормативного акта предельная штатная численность установлена в 1067876 единиц, то есть на 163 тысячи штатных должностей больше. Новый указ вступит в силу с 1 октября.

В апреле Владимир Путин ликвидировал ФСКН и ФМС как самостоятельные федеральные ведомства, передав их полномочия МВД, а на базе внутренних войск и спецподразделений МВД создал новую силовую структуру - Росгвардию.

Планируется, что численность новой структуры достигнет 340 тысяч человек. В состав нового ведомства из МВД переходят спецподразделения СОБР и ОМОН, лицензионно-разрешительная служба, а также вневедомственная охрана.

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20.09.2016

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