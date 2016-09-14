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На четверых сотрудников ОП-1 Раменского района Подмосковья наложили взыскания по итогам проверки, начатой после публикации их бесед, записанных блогером Яном Кателевским в апреле нынешнего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по Московской области. Имена, звания и должности полицейских, подвергшихся взысканию, не уточняются.

Как утверждается, проверка установила, что силовиками "были допущены отдельные нарушения". Взысканиями стали выговор, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии.

О назначении проверки подмосковный главк ведомства объявил 25 июля, через несколько часов после того, как на "Медиазоне" появилась расшифровка записи блогера.

27 апреля Кателевский прибыл в ОП-1 для дачи объяснений по своему заявлению о незаконном о незаконном захвате муниципальных земель и бездействии полиции и прокуратуры. Его задержали с применением силы, однако позже отпустили. На другой день, когда блогер прибыл к отделу снимать сюжет об инциденте, произошедшем накануне, его повторно задержали.

Позже в тот же день судья Раменского горсуда Ольга Голышева арестовала Кателевского на 12 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). 10 мая, когда у него истекал срок ареста, Голышева дала ему еще 10 суток по такому же обвинению на основании протокола, сфабрикованного при первом задержании, 27 апреля.

Как выяснилось, перед вторым задержанием Кателевский включил в своем мобильнике диктофон, который после изъятия у него вещей записал переговоры полицейских.

В публикации "Медиазоны" был, в частности, приведен спор Кателевского с силовиками о законности применения силы к нему. Блогер заявил, что "живет по закону Российской Федерации". На это один из полицейских возразил: "Нельзя жить по закону Российской Федерации". - "Вы сотрудник полиции и не живете по закону Российской Федерации?" - поинтересовался Кателевский. "Я соблюдаю свои законы", - ответил полицейский.

Также диктофон зафиксировал переговоры двух силовиков, намеревавшихся выкрасть у блогера протокол о задержании, составленный с нарушениями. "Как отобрать? Что, по рогам ему дать?" - спрашивал один из силовиков. Между тем и.о. начальника ОП-1 Сергей Мучкин предлагал подбросить Кателевскому в сумку некий предмет. "Сумку вырвите: сумку вытащил и ему положил... (Шепотом, неразборчиво.) Сейчас ему будет за хранение... Здесь камер нет. Камеры в коридоре", - передавала "Медиазона" слова Мучкина.

Кроме того, оказались записаны переговоры полицейских с судьей Голышевой. Участник одной из бесед выступал свидетелем на суде над Кателевским. Голышева выговаривала силовикам за процессуальные недочеты, в частности отсутствие понятого. "Сколько суток? Сочиняю... - говорила судья по телефону Мучкину. - Тяжелое, тяжелое (дело. - Ред.)... Потому что посторонних нет. Он (Кателевский. - Ред.) орет, что все заинтересованы. Правильно говорит-то".

Было зафиксировано и то, как Голышева отдает приставу незаконное указание не впускать в суд группу поддержки Кателевского. "Вы только знаете как? - заметила судья. - Они там такие активные. Вообще ничего не говорите - не пускайте, и все".

"Что вы их (активистов. - Ред.) боитесь? - заявила Голышева в другом разговоре с Мучкиным. - Нельзя их бояться-то".