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Болотник Дмитрий Ишевский, приговоренный к трем годам и двум месяцам общего режима, вышел из ярославской ИК-1 по отбытии срока. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

31-летний Ишевский находился в заключении с 27 мая 2014 года. Ему вменяли часть 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). На начальной стадии следствия политзек не признавал вину и отказывался от дачи показаний.

Согласно фабуле дела, на Болотной площади Ишевский неоднократно поднимал с асфальта "неустановленные предметы" и бросал их в "неустановленных полицейских". Один из таких предметов якобы попал "в область головы" спецназовцу Буданцеву. Кроме того, Ишевский обвиняется в том, что, "препятствуя задержанию", сорвал с полицейского Шашкова шлем, от чего полицейский упал и "испытал боль". Обвиняемого опознал полицейский Нарыков, проходящий по делу свидетелем.

Дело Ишевского рассматривалось в Замоскворецком райсуде Москвы в особом порядке. Такой порядок предполагает разбирательство без анализа доказательств и допроса свидетелей. Подсудимый в этом случае не может получить больше двух третей максимального срока, который предусматривается вмененными ему статьями УК. Между тем рассмотрение дела в особом порядке возможно лишь при условии полного признания вины обвиняемым.

10 октября 2014 года судья Наталья Чепрасова признала Ишевского виновным ( ВИДЕО). Срок политзеку был определен путем частичного сложения сроков по двум статьям - трех лет по 212-й и двух по 318-й.

Ишевский в последнем слове заверил Чепрасову в полном признании своей вины и раскаянии, извинился перед "потерпевшими" полицейскими и попросил вынести ему мягкий приговор.

19 ноября 2014 года Мосгорсуд признал приговор политзеку законным.