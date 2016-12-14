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Также: Болотное дело, Право, Общество, Ксенофобия

новость Бывший болотный узник Рихард Соболев арестован по делу об убийстве

14.12.2016
Рихард Соболев. Фото: bolotnoedelo.info
Рихард Соболев. Фото: bolotnoedelo.info
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Один из фигурантов Болотного дела, 26-летний националист Рихард Соболев арестован по обвинению в убийстве. Как пишет "Медиазона", об этом сообщили в Мещанском районном суде Москвы.

Соболева обвиняют по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц). Суд арестовал его еще 30 ноября, 13 декабря срок содержания под стражей был продлен, однако точную дату в пресс-службе суда пообещали назвать позже.

Арест Соболева подтвердил его адвокат Максим Коротков-Гуляев. По словам защитника, Соболев "обвиняется в убийстве лица, будем говорить, нерусской национальности". По данным следователей, он нанес потерпевшему 47 ножевых ранений в составе "группы лиц, националистов".

Соболева, по словам адвоката, сперва доставили на Петровку, 38, а затем перевели в следственный изолятор "Матросская Тишина".

Соболева задержали 6 мая 2012 года на площади Революции. В акции на Болотной площади он не участвовал. 10 июня националиста арестовали. При обыске у него изъяли маску с прорезями для глаз и флаг Движения против нелегальной эмиграции. Позже националисту вменили как часть 2 статьи 212, так и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Тем не менее 9 августа 2012-го Соболева освободили из СИЗО под подписку о невыезде ввиду полного отсутствия доказательств.

В 2014 году Рихард Соболев был амнистирован вместе с другими фигурантами Болотного дела Александром Каменским и Олегом Архипенковым.

До этого Соболев был фигурантом дела неонацистской группировки NS/WP ("Белые Волки"), участники которой в 2007-2008 годах нападали на гастарбайтеров. Присяжные признали его невиновным за недостаточностью доказательств.

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14.12.2016

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