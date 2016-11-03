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Нагатинский райсуд Москвы в среду в очередной раз продлил фигуранту Болотного дела Михаилу Косенко срок принудительного психиатрического лечения в амбулаторных условиях. Об этом сообщила на своей ФБ-странице сестра бывшего политзека Ксения Косенко.

На какой именно период продлено лечение, в публикации не уточняется. Обычно этот срок составляет полгода.

"Распечатанный текст постановления в необходимом количестве экземпляров был у секретаря суда в руках с самого начала заседания", - заметила сестра Косенко.

8 октября 2013 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Людмила Москаленко признала Косенко виновным по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти). В то же время она освободила его от ответственности, указав, что Косенко, страдающий шизофренией, совершал инкриминированные ему действия в невменяемом состоянии, и направила его в психиатрический стационар общего типа.

25 марта 2014-го коллегия Мосгорсуда отклонила апелляционную жалобу политзека, оставив решение Москаленко в силе ( ВИДЕО).

В конце апреля Косенко этапировали из столичного СИЗО-2 "Бутырка" в 5-ю психбольницу Москвы в селе Троицкое Чеховского района Подмосковья.

В середине мая 2014-го к проблеме болотного узника подключилась тогдашний омбудсмен Элла Памфилова. Тогда же Ксения Косенко обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь с переводом ее брата со стационарного лечения на амбулаторное.

11 июня 2014 года судья Чеховского горсуда Сергей Гуров по ходатайству администрации психбольницы перевел Косенко со стационарного режима на амбулаторный. 11 июля, после вступления решения в законную силу, Косенко был освобожден с обязательством раз в месяц отмечаться в психдиспансере ( ФОТО, ВИДЕО). С тех пор срок его принудительного амбулаторного лечения неоднократно продлевался.

После освобождения Косенко участвовал в согласованных акциях либеральной оппозиции. Он также присутствовал на оглашении приговора Ивану Непомнящих и встречал освободившегося Александра Марголина.