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новость Иркутского депутата выгнали из "Единой России" за упражнения на фоне гробов

10.11.2016
Анастасия Мякина. Кадр видеоролика
Анастасия Мякина. Кадр видеоролика
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"Единая Россия" исключила из партии депутата думы Шелеховского района Иркутской области Анастасию Мякину. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕР, поводом для такого решения стало видео, размещенное депутатом в социальной сети. На видео, озаглавленном как "Горижоп", Мякина выполняет физкультурные упражнения на фоне гробов и памятников.

По словам руководителя исполкома Иркутского регионального отделения партии Светланы Брагиной, действия депутата "дискредитируют и наносят ущерб политическим интересам партии".

"Для нас поведение Анастасии Мякиной на рабочем месте, которое нарушает все общепринятые моральные нормы, стало неприятной неожиданностью. Оно просто недопустимо. Считаю, что местный политсовет принял правильное решение, которое выражает мнение всех партийцев", - отметила Брагина.

Мякина - директор МУП "Бытовые и ритуальные услуги". "Я участвую в программе по снижению веса. Нам нужно выполнять каждый день упражнения и выкладывать видеоподтверждения. Я делала упражнение, которое называется "Горижоп" в обеденный перерыв на своем рабочем месте. Не очень разбираюсь в технике, поэтому не думала, что это видео станет доступно для широкой общественности", - пояснила она LifeNews.

После публикации видео руководитель МУП, мэр города Шелехова Валерий Десятов, уволил Мякину.

"В жизни разные ситуации бывают. Я не могу сейчас оценить мотивы того, что сделала директор муниципального предприятия. Наверное, требуется какое-то время для осознания, но я хочу сказать, что этот человек больше не работает. С завтрашнего числа. Все будет в рамках действующего законодательства", - заявил накануне мэр.

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10.11.2016

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