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Также: Скобов, Президент, Мир, История, Колонки, Россия, Политика, Общество | Персоны: Александр Скобов, Владимир Путин, Маша Гессен

статья Не делать мировой

Александр Скобов, 19.10.2016
Александр Скобов. Courtesy photo
Александр Скобов. Courtesy photo
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статья Статья

Волкодавы и людоеды

Многие на Западе восприняли последние шаги Путина с оптимизмом. Ведь он и правда начал бомбить ИГИЛ! Может быть, он действительно ищет пути превращения начатой им несправедливой войны за сохранение режима Асада в справедливую войну за уничтожение игиловского режима? Может, он действительно хочет стать честным союзником свободного мира в борьбе с общей угрозой?

Александр Скобов
19.11.2015
статья Статья

Мир с саламандрами

Может быть, Олланд и Меркель знают волшебное средство, с помощью которого они заставят Верховного Саламандра уйти с Донбасса, после того как его позиции там будут надежно прикрыты международными миротворцами? С чем они примчались к кремлевскому земноводному? Что заставило их так спешить?

Александр Скобов
09.02.2015
статья Статья

Понять и не простить

Поддержка Путина закончится, когда он начнет терпеть явные неудачи. И единственный способ его остановить - это нанести ему поражение. А для этого необходимо начать действовать вопреки его расчетам на готовность Запада "проявлять понимание", "учитывать интересы", "искать компромисс".

Александр Скобов
28.01.2015
статья Статья

Антизападный запал

Россия, полагает министр культуры, остается хранителем "классических европейских ценностей", которые извращены и изгажены самим Западом: "В ценностном плане Запад превращается сейчас в свою противоположность, и Россия вынуждена защищаться, чтобы хотя бы у себя сохранить Шекспира без педофилии..."

Владимир Абаринов
16.04.2014
статья Статья

Свободораздел

А вот мне прекрасная и величественная картина тектонического разлома ценностно-цивилизационных материковых плит даже нравится. Несмотря на то, что кто-то из дорогих тебе людей наверняка окажется по ту сторону разлома. И от этого будет пронзительно больно.

Александр Скобов
13.01.2015

В своем выступлении на Форуме свободной России в Вильнюсе Маша Гессен указала на две фундаментальные ошибки, допускаемые западными элитами при выработке политики в отношении режима Путина. Ошибка первая: западные лидеры и большинство экспертов считают, что поведение Путина "реактивно", то есть его действия определяются складывающейся ситуацией и являются в первую очередь ответом на поведение Запада. На самом же деле политика Путина вытекает в первую очередь из его собственных представлений о мире.

Вторая ошибка - прямое продолжение первой. И сторонников жесткой линии, и сторонников "учета интересов России" объединяет вера в то, что если найти правильную линию поведения, на политику Путина можно будет повлиять в желательном для Запада направлении. Если же признать, что у путинского режима есть некая собственная осознанная, вытекающая из самой его природы стратегическая цель, отказаться от которой его не заставят никакие ухищрения Запада, у Запада останется единственное прочное основание, на котором он сможет строить свою политику. Это собственные представления Запада о самом себе. Например, представления о том, что нельзя иметь дело с преступниками, нельзя играть по их правилам.

Тот, кто четко осознает свои цели и последователен в стремлении к их реализации, имеет заведомое преимущество перед оппонентом, его целей не понимающим и путающимся в целях собственных. А вот с пониманием путинских целей в современном мире действительно беда.

"СССР идеологически мнил себя могильщиком мирового капитализма и тайно лелеял планы на Всемирный СССР с единым директором в Кремле. Поэтому подтащить ракеты поближе к США было вполне в духе этой утопии. А вот чего добивается путинская Россия, не очень понятно", - пишет о последних тревожных международных событиях Сергей Митрофанов.

В этом "не очень понятно" - вся беспомощность современной буржуазно-либеральной мысли, причем, по-видимому, не только российской. Совковый агитпроп сыграл с ней злую шутку. Она всерьез уверовала, что это только между СССР и Западом существовали "непримиримые противоречия двух мировых систем - капиталистической и социалистической". А стоило СССР перейти на частную собственность и какой ни на есть рынок, как эти противоречия навсегда исчезли.

Не только российская, но и западная либеральная аналитика, как правило, исходит из тезиса о "буржуазной нормальности" правящей элиты путинской России, ибо главный интерес этой, с позволения сказать, элиты состоит в приобщении к материальным благам западного общества. А отсюда делается вывод, что чем более путинская элита будет интегрирована в элиту западную, тем более она будет перенимать вместе с западными материальными благами западные нормы поведения и ценности. И тем менее она будет склонна дестабилизировать западный мир.

На этом, кстати, держится неискоренимая вера умеренно-либеральной публики в то, что Путин, подобно трудному подростку, повыпендривается - да и вернется к "буржуазной нормальности". Эта публика продолжает напряженно улавливать некие сигналы из Кремля, которые должны свидетельствовать о готовности Путина постепенно передать власть "системным либералам".

Вот только вожди противостоявших Риму варваров тоже были отнюдь не прочь попользоваться всеми римскими благами и часто обучали в Риме своих детей. Это не помешало им опрокинуть Рим при первой возможности.

Непримиримость противоречий между СССР и Западом часто объясняют их идеологическим характером. Оба лагеря имели свой глобальный общественный проект (общественный идеал), который они стремились распространить на весь мир. Советский лагерь был одержим мессианизмом в большей степени, но было это и у Запада. Однако все идеологии все же производны от чего-то более базисного. СССР и Запад стремились уничтожить общественную систему друг друга, потому что каждый видел в самом существовании общественной системы противника экзистенциальную угрозу собственному существованию. Советская тоталитарная диктатура не могла смириться с наличием более успешной и привлекательной альтернативы. Запад это понимал и стремился превентивно обезопасить себя.

В этом смысле противоречия между Западом и путинским режимом даже более фундаментальны. Противостояние Запада и СССР все-таки было соперничеством двух модернизационных проектов за то, который из них является более последовательной альтернативой архаике. Противостояние Западу путинского режима - это противостояние мира прогресса и мира архаики, который не только сопротивляется модернизации, но и сам пытается перейти в контрнаступление.

Коррупция и мафиозность есть способ встраивания клиентско-патрониальных, феодальных отношений в общество, проходящее или уже прошедшее буржуазную модернизацию. Это способ выживания традиционных отношений в условиях модернизации, форма их приспособления к этим новым условиям, форма их паразитирования на новом обществе. В конечном счете это форма борьбы архаики с прогрессом, метастазы архаики в организме общества модерна. И что путинская клептократия оказалась в авангарде противостояния архаики западному обществу прогресса - это естественно. Исторически объективно, как сказали бы марксисты.

Путинский режим также не может мириться с существованием более успешной и привлекательной альтернативы. Поэтому упорное стремление лишить западное сообщество ведущей роли в мире, разложить и разрушить созданную им общественную систему, вернуть его в эпоху его собственной архаики также имманентно присуще путинскому режиму. Это не выпендривание трудного подростка, а проявление его глубинной природы.

Эта природа путинского режима также имеет свое идеологическое оформление. Отрицание наличия у путинского режима идеологии - наиболее распространенная и серьезная ошибка его либеральных критиков. За отсутствие идеологии принимается тот факт, что, в отличие от классических тоталитарных режимов XX века, нынешние хозяева Кремля конструировали свою идеологию "задним числом" - уже после того как их клептократический режим в основных своих чертах сложился.

Конечно, путинская правящая группировка никакой новой идеологии не изобрела. Она лишь использовала элементы-кубики идеологий прошлого. Разумеется, химически чистые элементы встречаются в мире идей не чаще, чем в природе. Но базовые "кубики" кремлевской идеологической конструкции вполне узнаваемы. Это идеи консервативной реакции XIX века, противостоявшей обоим модернизационным проектам - и либеральному, и социалистическому. Смесь самого грубого социал-дарвинизма с самым слюнявым феодальным романтизмом.

Путин действительно ощущает себя молодым хищником, который должен низринуть одряхлевших западных вожаков мировой стаи. Это так, сколько бы либеральное сознание ни отказывалось в это поверить. Поэтому договориться с ним не удастся, сколько бы он ни имитировал готовность к диалогу и компромиссу. Долг внутренних оппонентов путинского режима - представить убедительное обоснование этого западному общественному мнению и экспертному сообществу. Объяснить, что времени на вызревание внутренних предпосылок революции в России не будет. Путин устроит мировой пожар раньше.

Путину надо давать отпор прямо сейчас. Не надо пытаться интегрировать так называемую путинскую элиту в цивилизованное сообщество. Ее надо гнать отовсюду. Не надо бояться своей жесткостью вызвать раздражение российского народонаселения и его консолидацию вокруг режима на антизападных позициях. Кремль разбудил и поднял в "дорогих россиянах" самые архаические пласты сознания. И единственное, что может заставить их отвернуться от режима, - это если на их глазах их пахан будет демонстративно "опущен". Повторю то, что уже писал: "Не надо помогать Путину сохранить лицо. Ему надо помочь потерять лицо. Ему надо помочь сломать себе шею".

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Александр Скобов, 19.10.2016

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