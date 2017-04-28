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Македонские "титушки" вчера ворвались в парламент и избили представителей нового большинства, избравших спикером представителя албанской общины Талата Джафери. Путч - на первый взгляд спонтанный, но на самом деле отлично организованный - должен был сорвать работу парламента и облегчить возвращение к власти фавориту Кремля, бывшему премьеру Николе Груевскому.

Груевский потерял власть на фоне острого политического кризиса, связанного - вечная традиция постсоветского пространства и Балкан - с подозрениями в прослушке политических оппонентов и независимых журналистов. В маленькой стране власти интересовались разговорами 20 тысяч граждан, а спецслужбой, отвечавшей за получение информации, руководил двоюродный брат премьера. Под давлением Запада и оппозиции Груевский ушел в отставку и согласился на досрочные выборы. К финишу он пришел первым, опередив оппозиционных социал-демократов на один мандат.

Особых проблем с формированием нового правительства не было - традиционные коалиционные партнеры Груевского из рядов албанской общины получили достаточно голосов для большинства. Но тут случился бунт рядовых активистов албанской партии, выступивших против правительства с авторитарным политиком во главе. В результате албанцы приняли предложение оппозиции, а Груевский вспомнил, что он националист, и стал пугать граждан албанизацией Македонии.

Глава государства Георге Иванов, считающийся "карманным президентом" Груевского, просто отказался давать лидеру оппозиции Зорану Заеву мандат на формирование кабинета - вопреки закону, мотивируя это "национальными интересами македонцев". Груевский, посетивший российского посла в Македонии, после встречи прямо на крыльце диппредставительства призвал к новым парламентским выборам. А когда сторонники досрочных выборов увидели, что большинство намерено работать, они разгромили парламент.

В этом традиционная разница, условно говоря, между Майданом и Антимайданом. Майдан апеллирует к парламентаризму и требует от парламентариев уважать волю народа - вот почему в Украине оба восстания завершались не на баррикадах, а в зале заседаний парламента. Антимайдан старается подорвать доверие к парламентаризму - чтобы посеять смуту и облегчить приход к власти очередного неподконтрольного гражданам "спасителя отечества". В македонском случае фамилия спасителя известна - и он уже шлет согражданам ободряющие миротворческие призывы из Вены.

Читатель, конечно, может удивиться - зачем Путину какой-то Груевский? Маленькая страна, общей границы нет... А зачем Путину нужен Додон? А Хаджимба? Бибилов? Зачем нужен был Янукович, которого упорно продвигали к власти, отдавая себе отчет в его потенциале? Авторитарному правителю нужны марионетки и попутчики, обязанные ему сохранением власти. Контроль над Македонией - это еще один повод померяться силами с Западом. Это присутствие на границах неспокойного Косово, которое тоже неплохо было бы в очередной раз взорвать, пощекотав нервы американцам и европейцам. Это резервный маршрут для очередного газового потока, позволяющий не обращать внимания на непокорную Болгарию. И еще Груевский у власти - это гарь и хаос. А Путин выглядит могущественным только в дыму.