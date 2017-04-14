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Также: Мильштейн, Правительство, Президент, Европа, Российско-американские отношения, Колонки, Россия, Мир, США, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Мария Захарова, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Виталий Чуркин

статья В ООН защищает Родину

Илья Мильштейн, 14.04.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Мистер мат

"Кто ты на хер такой, чтобы меня учить?.. Дебилы, б... Западные партнеры хотели нас взять на понт". Все эти слова и выражения, которые не колеблясь назовем крылатыми, давно уже стали неотъемлемой частью образа нашего министра внешних сношений. В них равно заключены его поразительный дар общения и стиль внешней политики.

Илья Мильштейн
27.07.2016
статья Статья

МИД уполномочен нахамить

Откуда берется весь этот словесный мусор, эти безымянные щелкоперы в мундирах дипломатов? МИД деградировал, потому что от него теперь ничего не зависит - вся внешняя политика делается в другом месте, послы довольствуются ролью почтовых ящиков, даже экспертизы от ведомства давно никто не ждет и не требует.

Владимир Абаринов
05.09.2014
статья Статья

Дипломатерщина

Интерфакс постарался навести тень на плетень: он не стал переводить с английского выражение fucking lunatic, а заметку озаглавил "Скандальная история о цензуре и "лунатиках". На самом деле в устах Лаврова по адресу Саакашвили прозвучало, конечно, не лунатик, а "ебаный псих".

Владимир Абаринов
16.09.2008
383
Пара фраз 12.04.2017
в блоге Идиот в ООН

Карьеру в современной России люди делают по-разному, и в каждом учреждении свои порядки. Однако есть черта, объединяющая эти правила. Дабы продвинуться наверх или хоть не лишиться хлебного места, госслужащий должен быть занят не своим делом. Он просто обязан взбунтоваться против законов и канонов.

Допустим, силовики ловят безоружных и безопасных несогласных, и чем абсурдней обвинение, тем очевидней карьерный успех. Судьи приговаривают невиновных. Народные депутаты плюют на избирателей и в массе своей изображают толпу официантов, спешно подносящих заказанное Кремлем. Правительство имитирует бурную деятельность, смысл которой сводится к тому, чтобы не дай бог ничего не поменять и ненароком не реформировать. Зафиксирован случай, когда чиновник, как бы по слову поэта, делает себе карьеру тем, что не делает ее. Или даже себе вредит. Таков способ политического выживания второго человека в России, стремящегося доказать всем нам и в особенности президенту, что никогда не был первым. Поэтому он произносит одни только глупости, благодарy чему и держится до сих пор.

Быть может, ярче всего эта тенденция проявляется на дипломатическом поприще. Там, где специально обученным талейранам вменено в обязанность представлять интересы государства и показывать его с самой лучшей стороны. Носить нарядные костюмы, широко улыбаться и, плавно жестикулируя, отпускать запоминающиеся bons mots. А если уж супить брови и подкреплять суровое слово металлической нотой в голосе, да пусть даже и войну объявлять, то непременно в респектабельной манере и с хорошо темперированным чувством собственного достоинства. То есть без мата и обязательно на "вы".

Однако самые заметные из наших дипломатов заняты делом прямо противоположным. Им чужды понятия этикета и прочие благонравные излишества. Они производят национальный позор.

Тон задает министр. Кто ты на хер такой, чтобы меня учить? Дебилы, б... Западные партнеры хотели нас взять на понт. Убирайтесь отсюда! В таком духе Сергей Лавров беседует по телефону, откликается на шум в зале, комментирует внешнеполитические новости, общается с прессой. Это его фирменный стиль, и если министр вдруг доносит до аудитории, что не хочет произносить английские слово из четырех букв, то публика выслушивает его с недоумением. Видно же, что хочет. Если бы не хотел, то и не проработал бы в своей должности уже тринадцать с лишним лет.

Подстать министру и официальный представитель МИД РФ. Правда, Мария Захарова не матерится на людях, что, по-видимому, ослабляет ее позиции в конкурентной внутриведомственной борьбе, но фирменный стиль имеется и у официального представителя. Так, нехарактерную для дипломатического ведомства роль типичной хабалки она играет с поразительным мастерством. Вне зависимости от того, общается Мария с журналистами, устраивая им выволочку, или блистательно шутит в своем микроблоге, она всегда узнаваема и неповторимый голос ее не спутаешь ни с чьим другим. Это тоже голос российской дипломатии, и почти нет сомнений в том, что дама еще поднимется по служебной лестнице, достигая новых высот. А пока она явно украшает собой то место, которое занимает.

Талантливейшим карьеристом оказался и доселе мало кому известный Владимир Сафронков, заместитель постпреда России в ООН. Сменивший в зале заседаний покойного Виталия Чуркина, он во вторник сумел превзойти своего знаменитого коллегу, который тоже не отличался обходительностью, но все же держал себя в руках и на людей не кидался. Сафронков кинулся, едва не покусав британского представителя, и, пожалуй, напрасно в последнюю секунду сдержался. Ведь если бы покусал, то в одну минуту навеки затмил бы Лаврова, не говоря о Захаровой. Теперь он наверняка станет постпредом, а так мог бы в обозримые сроки и министра подсидеть.

Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? - эти и некоторые другие неслыханные слова, прозвучавшие на заседании Совета Безопасности, согласитесь, были покрепче иного мата. Вот так изловчиться и сыграть сразу, в одном лице, и злобного чекистского следователя со слепящей лампой, и бандита с паяльником, и гопника в подворотне - это, знаете, никому еще не удавалось. И недаром, ох недаром Сафронкова похвалил сам Путин устами Пескова, очень точно заметившего, что сегодня "отстаивать интересы нашей Родины" надо именно так. Иначе не отстоишь.

О чем не сказал Дмитрий Сергеевич, а мы скажем - так это о том, что карьеристов наших следует еще поблагодарить за честность. Силовиков и судей - за правду о полицейском режиме в стране. Депутатов, правительство и отдельно Дмитрия Анатольевича - за то, что своими поступками и словами углубляют наши знания о государственном устройстве. Ну и дипломатов, отдельной строкой, за то, что доносят на Россию иностранцам. Вроде не хочется за все это их благодарить, а придется. Ибо никто лучше них не срывает, что называется, завесу и не снимает личину, а они срывают и снимают. Они обнажаются. Чуть ли не каждый день.

А иногда, если внимательно вслушаться, и гостайны выбалтывают. Тот же Сафронков, например, когда обкладывал предпоследними словами британца, о чем орал? Вы испугались, рвался он с поводка, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь! Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Вот ведь как. Россию позорят, американцев ругают, но с Трампом хотят дружить и прямо стервенеют, обнаружив, что Запад опять солидарно проголосовал в ООН. В тот день, когда зампостпреда РФ придвинул к себе микрофон, это случилось в очередной раз - и Сафронков покрыл себя немеркнущей славой. Честно покрыл, отринув протокольную фальшь и дипломатическое лицемерие.

Комментарии 93 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 14.04.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 22.11.2014
в блоге Не бери на понт, мусор
383
Пара фраз 03.04.2014
в блоге Языком дипломатии
383
Пара фраз 07.04.2014
в блоге Крутой посол
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Владимир Абаринов

Министр-репликант

Владимир Абаринов, 29.09.2014

Главная претензия Лаврова к западным визави состоит в том, что они не расстались с "менталитетом холодной войны", а потому холодная война в сущности никогда не прекращалась. И это зеркальное отражение аналогичных обвинений по адресу Москвы. В действительности и в США, и в Европе политики как огня боятся слов "холодная война".
Виталий Портников. Courtesy photo

Слон в подсудной лавке

Виталий Портников, 05.06.2014

Откровения главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова относительно взаимоотношений Кремля и Запада позволяют понять, как воспринимают окружающий мир люди, принимающие сегодня решения в Москве. Итак, в чем, по мнению Лаврова, виноват Запад? А в том, что и после распада СССР "продолжил курс на сдерживание" России.
Александр Подрабинек. Фото: GZT.Ru

МИД потерял сознание

Александр Подрабинек, 18.08.2014

Обвиняя Украину в применении запрещенных боеприпасов и других нарушениях гуманитарного права, комментатор из МИДа восклицает: "Нам, может быть, скажут - где доказательства? Но скажут те, кто сами никаких доказательств не приводят. Поэтому заранее им отвечаем: зайдите в социальные сети - там всё и увидите".
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