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Израиль стремится очернить Аббаса точно так же, как он сделал все для очернения Ясира Арафата. Иностранные СМИ получают для этих целей сотни миллионов долларов. Гневная реакция анонимного палестинского источника на свежую архивную новость из жизни первого президента Палестины одновременно предсказуема и парадоксальна.

Ясно, что ничего хорошего от сионистов ждать не приходится, и если израильская пресса публикует совсекретные сведения из архива Митрохина касательно Махмуда Аббаса, то надо отвечать. Но, с другой стороны, следовало ли так резко протестовать? Что ж дурного в том, что аспиранта Университета дружбы народов им. Лумумбы вербанули в Москве?

Допустим, в Институте востоковедения, где грядущий соратник и преемник Арафата защищал кандидатскую диссертацию, в которой отрицал Холокост и разоблачал преступные связи евреев с нацистами. Внося нешуточный вклад в науку. Причем патронировал аспиранта сам Евгений Примаков, директор института, будущий шеф СВР. Он же и назначил ему научного руководителя, и, быть может, лично привлек к сотрудничеству с "конторой". Чего тут стыдиться? Гордиться надо!

Более того. Согласившись работать на КГБ СССР, тов. Аббас поступил мудро. Известно, что Советский Союз поддерживал, а иногда и организовывал национально-освободительные движения всюду, где они только зарождались и боролись с американскими империалистами и их прихвостнями. По-всякому боролись, в том числе и террористическими методами, не жалея денег, поставляемых из Москвы. Собственно, немалую часть тогдашнего Исламского государства, еще до его изобретения и под другими названиями, то есть хорошо организованные банды отморозков и убийц, Кремль использовал во внешнеполитических целях и щедро спонсировал. А они, в свою очередь, использовали СССР в качестве дойной коровы и пропагандистского прикрытия.

Это была взаимовыгодная игра. Миролюбивая наша Родина желала при помощи терактов закошмаривать разнообразных союзников США, начиная с Израиля. Террористы, в особенности их главари, под крышей международного отдела ЦК и КГБ чувствовали себя людьми востребованными и состоятельными. Оттого и связи их с советскими и прочими спецслужбами стран Варшавского договора были прочны, основываясь на общности идеалов. Можно сказать, большинство деятелей международного терроризма в той или иной степени являлось сексотами КГБ. Или, если угодно, советское руководство было коллективным суперагентом разнообразных арафатов, хаддадов и шакалов.

За десятилетия, прошедшие с тех пор, многое изменилось. Сгинул нерушимый Союз. Восстановились отношения Москвы с Иерусалимом. Наследник Арафата агент Кротов, он же Абу Мазен, он же Махмуд Аббас, обернулся голубем в сравнении с жестоковыйными соотечественниками в Хамастане. Вообще радикальных этих соотечественников он ненавидит всей душой - за то, что они выгнали его из Газы, убив десятки сторонников ФАТХа, - и доходило до того, что он даже обвинял ХАМАС в провоцировании очередной войны с Израилем.

За десятилетия, минувшие с тех пор как его завербовали, Аббас сильно изменился. Он уточнил свое отношение к Холокосту. Он стал реалистом и миссию свою видит в том, чтобы договариваться с Западом и с Иерусалимом. Отказываясь от террора как метода воздействия на Израиль в силу неэффективности этой технологии.

Спрашивается, отчего бы Биньямину Нетаньяху с ним не встретиться, хотя бы и в Москве? Как так вышло, что ветхий скелет "Кротова" из архива Митрохина израильские исследователи обнаружили именно сейчас? Кому понадобилась публикация про давнего агента КГБ в Дамаске?

Не исключено, что это просто случайность. Архив Митрохина огромен, часть его засекречена, и вот Гидеон Ремез и Изабелла Гинор из Еврейского университета в Иерусалиме в своих поисках набрели на Аббаса. Если же прозревать в его изобличении заговор, то возникает мысль, что скандал вокруг этой фигуры выгоден многим. Складывается впечатление, что здесь тот редкий случай, когда неожиданно совпадают интересы Иерусалима, Вашингтона и Москвы.

Нетаньяху в принципе все равно, на кого в прошлом тысячелетии работал питомец Примакова. Он только не хочет с ним, с питомцем встречаться, хотя и выражает готовность побеседовать где угодно. Добавляя с раздражением, что говорил это уже "сотни раз". Главная проблема заключается в том, что им не о чем разговаривать. Поскольку добрый человек из Рамаллы ничего в своей Палестине не решает, а от пустой миротворческой болтовни в Израиле устали уже давно и навсегда. На Абу Мазена пытался делать ставку Барак Обама - так вот, не угодно ли?.. Вашего ставленника, господа из Белого Дома, до сих пор пасет спецпредставитель Путина на Ближнем Востоке, бывший резидент КГБ в Дамаске Михаил Богданов. Вы уверены в том, что с ним израильскому премьеру и нужно договариваться, не проще ли с резидентом? Хотя тоже - о чем и зачем?

Что касается Обамы, то он в последние два с лишним года, как можно предположить, понемногу начал проникаться смыслом словосочетания "экзистенциальная угроза". Про эту угрозу, нависшую над Израилем в связи с иранскими ядерными разработками, ему рассказывал Нетаньяху, но безуспешно. В итоге отношения у них сложились скверные, однако теперь, наслушавшись речей про радиоактивный пепел, американский президент мог испытать те же чувства, что и его партнер в Иерусалиме. При том что Америку, в отличие от Израиля, защитить некому. Только сами себя американцы могут защитить.

На языке современной дипломатии это называется "стратегией сдерживания". С Путиным Обама теперь дискутирует, обсуждая только самые насущные темы. Пытаясь решать проблемы, которых без России не решить. Например, украинский вопрос или сирийский, и терпение американцев уже на исходе. С точки зрения Вашингтона, миротворческих бонусов Москва не заслужила, поэтому и абсурдную по сути своей встречу Нетаньяху с Аббасом там проводить не надо.

Теоретически американцы могли подсказать пытливым израильтянам, где следует искать древний компромат на палестинца. Агент КГБ, приезжающий с визитом в Москву, - это же тавтология. Да и лишний раз напомнить миру о террористической организации, в которой служил нынешний российский президент, тоже было нелишним.

Впрочем, свои эксклюзивные козни мог плести и Владимир Владимирович. Дело в том, что стратегия Кремля в эпоху санкций ныне основывается на стремлении подливать бензинчику всюду, где горит. Тем более на Ближнем Востоке. И тут уж никого не жалко, даже старых испытанных агентов. И ежели наш человек в Дамаске еще больше увязнет в конфликте с ХАМАСом, и в Тегеране его заклеймят позором, и Асад-юниор поморщится, то и хорошо. Архив же Митрохина - это лишь переписанные копии, а оригиналы за семью печатями хранятся в Москве. Направить израильских изыскателей по верному следу - это была задача, вероятно, нелегкая, но технически выполнимая.

Короче, сегодня задним числом кажется, что Махмуд Аббас был обречен. Он не мог не спалиться. Правду о том, кто в конце концов подставил "Кротова", мы в обозримые сроки узнаем вряд ли, да и не так уж она интересна, эта правда. Куда важнее ощутить эпоху, в которой живем, и в этом смысле история с аспирантурой предоставляет богатые возможности. Служа одновременно иллюстрацией к той известной фразе, что все тайное однажды становится явным. Причем в Палестине она, эта фраза, звучит как-то особенно уместно, буднично, по-домашнему.