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Вопросы нельзя смешивать. Это канон политической журналистики применительно к разного рода брифингам, в ходе которых пресса общается с ньюсмейкерами. Спрашивать надо, не размазывая тему и не помогая политикам уклоняться от ответа.

В этом смысле Роман Цимбалюк из УНИАНа допустил ошибку. Он задал сразу два вопроса. Во-первых, коллега поинтересовался у Тьерри Мариани, должны ли будут российские депутаты получать французскую визу для посещения Корсики в том случае, если по итогам референдума остров войдет в состав РФ. Это был хороший вопрос, и тут стоило бы остановиться. Однако, во-вторых, украинский репортер пожелал еще узнать у французского депутата, сколько ему заплатила Москва за позицию по Крыму.

В итоге мы не узнали ничего. Потому что про Корсику Мариани говорить не стал и сведениями о своих российских гонорарах тоже не поделился. С ходу перейдя на личности, ранимый, как выяснилось, парламентарий вопрос Цимбалюка назвал "дерьмовым" и выразил журналисту "полное презрение". Короче, поступил как опытный политик, желающий говорить лишь о том, о чем ему хочется. В данном случае - о смертельной своей обиде. О том, как его оскорбляют обвинения в продажности и он прямо весь охвачен гневом.

Так что проблема Корсики осталась неразрешенной, а ведь это давняя наша боль. С тех пор как корсиканское чудовище вторглось в пределы России и было оттуда изгнано, у московских царей, генсеков и президентов имеются несомненные моральные права на этот остров в Средиземном море. Даже странно, что Корсика сегодня все еще принадлежит Франции.

Вот и любопытно было бы послушать главу французской делегации в Крыму: что он думает на сей счет? С одной стороны, Тьерри Мариани - несомненный патриот Франции. С другой стороны, сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог", большой друг православного чекиста Владимира Якунина, второго сопредседателя указанной ассоциации. Нет сомнений в том, что депутат Национального собрания любит свою страну. Однако любит он и Россию, иначе бы не протаскивал через свой парламент резолюцию с призывом отменить антипутинские санкции. Так что ж для него будет плохого в том, если Владимир Владимирович, окончательно завершая войну с Наполеоном и восстанавливая историческую справедливость, отожмет Корсику? После референдума или как в Донбассе. А если ничего плохого в том не будет, то наверное и визовые вопросы, связанные с посещением острова, станут решать в Москве, и это правильно, разве нет?

Жаль, очень жаль, что украинский журналист расстроил сопредседателя и тот оказался не в состоянии спокойно поговорить о присоединении Корсики к РФ. Заодно мы бы, вероятно, получили косвенный ответ и на второй вопрос, заданный Цимбалюком: пахнут деньги или не пахнут. Вообще, как напомнили пару недель назад журналисты Le Monde, у Мариани давняя страсть к путешествиям по тем царствам-государствам, где местные национальные лидеры успешно коррумпируют заезжих западных гостей. В 2002 году он ездил в Ирак, а зимой прошлого и весной нынешнего года встречался в Дамаске с Башаром Асадом. Пишут также, что у легкого на подъем месье "особые отношения" с хозяйствующими субъектами в Баку и Астане, а также с Константином Малофеевым, знаменитым олигархом и спонсором ДНР-ЛНР. Складывается впечатление, что он их тщательно отбирает для себя, спонсоров. Таких разных, но в чем-то очень между собой схожих.

К слову, это сегодня один из самых главных вопросов: о так называемых полезных идиотах. Такие ли уж они идиоты, если из своих поездок, заявлений, резолюций действительно извлекают богатую прибыль. И важно еще понять, почему они приносят такую пользу режимам, с которыми сотрудничают. В конце концов тот же Мариани - это ведь даже не Шредер, который, конечно, добился огромных личных успехов, устроившись на службу в "Газпром", но к большой политике отношения не имеет. А вот депутат Национального собрания от проживающих за границей французских граждан - политик действующий и вовсе не маргинальный. Вместе с ним против продления антироссийских санкций проголосовали в апреле еще 54 нардепа нижней палаты французского парламента, и едва ли все они дружат с Малофеевым, Путиным и Асадом.

По-видимому, речь идет не только о коррупции. Но более всего о малодушии. О том, что в эпоху ИГИЛ (запрещен в России) и Путина (избран в России) западное общество понемногу отказывается от своих базовых ценностей - и если во внутренней политике это порождает разного рода ксенофобские партии, то в политике внешней оборачивается утратой желания защищать принципы международного права. Можно предположить, что Корсику французские депутаты отдавать пока не готовы, а вот Крым - с легкостью. Лучше ведь договориться с Путиным, правда же, чем ежедневно гадать, утратил он связь с реальностью или не утратил. Лучше предать Украину, чем рисковать, конфликтуя с Кремлем. А если за это еще и деньги платят, то выгода двойная, и какой условный Саркози или безусловная Марин Ле Пен от нее откажутся?

Не исключено, что и миллионы американцев, предпочитая правдоруба Трампа лживой Хиллари, явно или подспудно учитывают при этом и его пропутинские заявления. Невежа и невежда, обещающий договориться с Москвой, всяко лучше представителя осточертевшего истеблишмента, который обещает проводить в отношении путинской РФ жесткую политику. А ну как до войны дело дойдет? Мысль о том, что политика тотальных уступок скорее приведет к беде, в головы этих избирателей не закрадывается. Равно и тех, за кого они голосуют или собираются голосовать. Хотя их уже довольно долго предупреждают о том, что ядерная кнопка под рукой у темпераментного дебила - это реальная опасность для человечества. Вне зависимости от того, что он сегодня говорит про Крым и про Третью мировую войну.

Да, но все-таки напрасно коллега дополнил один весьма интересный вопрос другим, куда менее значимым. Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадено - это, согласитесь, было не комильфо и, главное, не позволило собеседнику высказаться о грядущей судьбе спорного острова, где, кстати, местный Фронт национального освобождения функционирует уже почти сто лет. Впрочем, Романа Цимбалюка тоже можно понять. Не так уж часто на глазах журналиста продают его родную страну, и хочется же узнать - по какой цене. Установить это, к сожалению, не удалось.