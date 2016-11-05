О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.256271.html
Также: Чечня, Террор, Мир, Война, Происшествия, Политика | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Кадыров попросил президента Турции выдать трех чеченских боевиков

05.11.2016
Рамзан Кадыров. Фото: instagram.com/kadyrov_95
Рамзан Кадыров. Фото: instagram.com/kadyrov_95
Реклама

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выдать трех задержанных в этой стране боевиков - Махране Саидова, Асланбека Вадалова и Тархана Газиева. Письмо опубликовано на сайте правительства Чечни.

"Эти имена хорошо известны в России и во всем мире. Они являются главарями террористов, действовавших в Чечне. Имеются достоверные данные, что каждый из них организовал и совершил многочисленные теракты, убийства военных, сотрудников полиции и гражданских лиц, - говорится в документе. - Мы уверены, что Генеральная прокуратура России направит необходимые документы для выдачи террористов".

"Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой положительно решить вопрос экстрадиции бандитов. Это имело бы огромное значение для предания террористов суду и привлечения к предусмотренной законом ответственности. Особенно важно это и для Турции, ибо невозможно думать о стабильности, когда в стране находятся известные всему миру террористы. Да поможет Вам Аллах в праведных делах во имя турецкого народа и согласия между Россией и Турцией", - написал Кадыров Эрдогану.

Когда именно и при каких обстоятельствах были задержаны Саидов, Вадалов и Газиев, не уточняется.

В июле Кадыров уже обращался к турецким властям с просьбой выдать России 12 чеченцев. В их числе упоминались Саидов, Вадалов и Газиев, а также идеолог северокавказских боевиков, основатель сайта "Кавказцентр" Мовлади Удугов.

Как тогда сообщалось, Саидов объявлен Россией в международный розыск по линии Интерпола. Аналогичные документы ФСБ готовила в отношении Вадалова. Однако ни один из фигурантов списка выдан России не был.

Между тем между Россией и Турцией нет действующего соглашения о взаимной выдаче. В конце прошлого года по распоряжению президента Владимира Путина было объявлено о выходе России из договора с Турцией "О взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам" 1997 года. Новый договор, подготовленный еще в 2014 году, пока не ратифицирован.

Тем не менее за последние годы Турция депортировала в Россию десятки человек, в том числе пытавшихся пробраться через эту страну в Сирию для участия в боевых действиях на стороне "Исламского государства".

Оставить комментарий Обсудить
05.11.2016

новость Новости по теме
14.07.2016 ИГ подтвердило смерть одного из ключевых командиров Абу Умара аш-Шишани →
24.04.2016 СМИ: В Стамбуле задержан чеченец, прибывший убивать эмигрантов →
14.04.2016 "Росбалт": Задержанный в Стамбуле россиянин - "авторитет" Валидол →
13.04.2016 Турция сообщила о задержании двух "российских шпионов" →
01.04.2016 Кадыров: Большинство воевавших в Сирии за ИГ чеченцев убиты →
02.11.2015 В Стамбуле расстрелян администратор "Кавказ-центра" Эдильгериев →
22.10.2015 В Стамбуле за причастность к ИГ задержаны чеченец и дагестанцы →
05.12.2014 Кадыров хочет наказывать родственников за преступления террористов →
23.05.2013 В Анкаре убит почетный консул Чеченской Республики Ичкерия в Турции →
23.07.2012 Кадыров: Выходцы из Чечни не сражаются в Сирии →
11.12.2008 В Стамбуле убит бывший чеченский полевой командир →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
25694
Play own
Родная сторона защиты
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость NBC: Российские сети уязвимы для США
Компьютер. Фото: gov.ru
новость Безумный марш патриотов: ВИДЕО
Нодовцы на Тверской 4 ноября 2016 года. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Путин создает нацию
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Открыт памятник князю Владмиру
Открытие памятника князю Владимиру. Кадр видеотрансляции
статья Коварство Хиллари
РЕКЛАМА
Loading...
статья Национальный вопрос к Путину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
в блоге Толстой против Толстого
383
новость Русский марш за политзеков: ВИДЕО
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
новость Шпионку лишили гражданства
Виктория Дрессен. Фото: delfi.ee
новость Акция у британской дипмисси
Акция у резиденции британского посла. Кадр видеозаписи
новость Проблемы с вертолетом в Сирии
Боевики ИГ у сгоревшего российского вертолета. Фото: @WarNews24_7
новость "Черный список" Украины
Дуэт Александра Захарченко и Иосифа Кобзона. Кадр видеозаписи.
новость В Сирии воюют наемники из России
Николай Уткин (Вагнер). Источник: fontanka.ru
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Срок за картинку с Пушкиным
Евгений Корт. Фото с личной страницы ВКонтакте
в блоге Писатель и Грозный
383
новость Новая порция переписки Суркова
Владислав Сурков. Фото: sk.ru
новость Акция у российского посольства
Акция у российского посольства в Лондоне. Фото: rus.rusemb.org.uk
статья Правда Ильдара Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Антимайдановец" пытался бежать в Россию
Егор Логвинов. Кадр видеозаписи