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Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выдать трех задержанных в этой стране боевиков - Махране Саидова, Асланбека Вадалова и Тархана Газиева. Письмо опубликовано на сайте правительства Чечни.

"Эти имена хорошо известны в России и во всем мире. Они являются главарями террористов, действовавших в Чечне. Имеются достоверные данные, что каждый из них организовал и совершил многочисленные теракты, убийства военных, сотрудников полиции и гражданских лиц, - говорится в документе. - Мы уверены, что Генеральная прокуратура России направит необходимые документы для выдачи террористов".

"Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой положительно решить вопрос экстрадиции бандитов. Это имело бы огромное значение для предания террористов суду и привлечения к предусмотренной законом ответственности. Особенно важно это и для Турции, ибо невозможно думать о стабильности, когда в стране находятся известные всему миру террористы. Да поможет Вам Аллах в праведных делах во имя турецкого народа и согласия между Россией и Турцией", - написал Кадыров Эрдогану.

Когда именно и при каких обстоятельствах были задержаны Саидов, Вадалов и Газиев, не уточняется.

В июле Кадыров уже обращался к турецким властям с просьбой выдать России 12 чеченцев. В их числе упоминались Саидов, Вадалов и Газиев, а также идеолог северокавказских боевиков, основатель сайта "Кавказцентр" Мовлади Удугов.

Как тогда сообщалось, Саидов объявлен Россией в международный розыск по линии Интерпола. Аналогичные документы ФСБ готовила в отношении Вадалова. Однако ни один из фигурантов списка выдан России не был.

Между тем между Россией и Турцией нет действующего соглашения о взаимной выдаче. В конце прошлого года по распоряжению президента Владимира Путина было объявлено о выходе России из договора с Турцией "О взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам" 1997 года. Новый договор, подготовленный еще в 2014 году, пока не ратифицирован.

Тем не менее за последние годы Турция депортировала в Россию десятки человек, в том числе пытавшихся пробраться через эту страну в Сирию для участия в боевых действиях на стороне "Исламского государства".