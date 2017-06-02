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Также: НКО, Право, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Валентина Череватенко

новость Главу "Женщин Дона" обвинили в злостном неисполнении закона об "агентах"

02.06.2017
Валентина Череватенко. Кадр 37-го канала
Валентина Череватенко. Кадр 37-го канала
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СКР предъявил обвинение по статье 330.1 УК (злостное неисполнение обязанностей, возложенных на "иностранного агента", до двух лет колонии) главе союза "Женщины Дона" и одноименного фона Валентине Череватенко. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на саму правозащитницу.

"Следствие велось целый год. Я не признаю свою вину абсолютно. Мы защищались и продолжаем защищаться. Дела находятся в Европейском суде", - заявила Череватенко.

По словам правозащитницы, обвинения предъявлены ей одной, хотя в союзе "Женщины Дона" решения принимаются коллегиально координационным советом, который она возглавляет.

О возбуждении дела против Череватенко стало известно 28 июня 2016 года. Это первый случай преследования по статье 330.1 - одной из норм законодательства об "агентах", принятого в ноябре 2012 года.

1 июля защита обвиняемой обжаловала в Ленинском райсуде Ростова возбуждение дела. Однако 12 июля суд отклонил жалобу.

31 августа того же года правозащитный центр "Мемориал" признал преследование Череватенко политически мотивированным. По мнению правозащитников, это дело "является частью кампании, которую государство ведет против общественных организаций, позволяющих себе критику власти". Акцию срочной помощи главе "Женщин Дона" в июле также проводила международная правозащитная организация Amnesty Internatonal, призывая граждан писать на имя генпрокурора Юрия Чайки письма с требованиями прекратить дело против Череватенко.

Согласно фабуле дела, в 2013 году Череватенко, предвидя, что союз "Женщины Дона" признают "иностранным агентом", образовала одноименный фонд, чтобы обойти законодательство об "агентах". В июне 2014-го союз "Женщины Дона" принудительно включили в соответствующий реестр. Между тем фонд, утверждает СКР, в 2014-2015 годах вел политическую деятельность, заключавшуюся в проведении просветительских семинаров и обучением общественников. При этом он получил около 3 миллионов рублей от германского Фонда им. Генриха Бёлля. Тем не менее заявки на включение фонда в реестр "агентов" Череватенко не подала.

Сама общественница отмечала, что ее преследование активизировалось после проекта "Гражданский Минск", в рамках которого ведется гражданский контроль реализации минских соглашений. "Мы не занимаемся тем, в чем они пытаются обвинить, - подчеркивала Череватенко. - Иностранных денег у нас давно нет".

Союз "Женщины Дона" действует с 1993 года в Новочеркасске. Он занимается правовым просвещением населения, а также защитой прав призывников и кадровых военных. НКО была принудительно включена в реестр "агентов" в июне 2014 года, став одной из пяти организаций, первыми попавших в этот список. Фонд "Женщины Дона" принудительно включили в реестр в октябре 2015-го.

Обе НКО обжаловали принятые решения, но безуспешно. В апреле 2016-го, однако, союз "Женщины Дона" был исключен из реестра "агентов", поскольку в течение года не получал иностранного финансирования.

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02.06.2017
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