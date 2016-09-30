Зарегистрироваться | Войти через:
75 лет назад нацистские оккупанты начали систематические расстрелы евреев на окраине Киева. Всего за время немецкой оккупации в Бабьем Яре было уничтожено более 100 тысяч человек, главным образом евреев, а также цыган, пациентов психиатрических больниц, советских военнопленных и украинских националистов.
29 сентября президент Петр Порошенко подписал декларацию о создании мемориала "Бабий Яр".
Видео Алексея Чернышева:
Антисемитизм украинцев - излюбленная тема кремлевской пропаганды. Еще в советские годы Кремль начал активно спекулировать на еврейской трагедии, чтобы опорочить украинских повстанцев. Историк и переводчик Галина Аккерман - о страшных зверствах, сегодняшней еврейской Украине и одиозных пропутинских иудеях.
Джош Коэн, сам не будучи историком, подвергает резкой критике директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича. Ему инкриминируется уничтожение в архиве института документов, дискредитирующих ОУН и УПА. Также Вятровичу ставится в вину отрицание участия этих организаций в холокосте.