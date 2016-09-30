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Также: Антисемитизм, История, Грани Украины, Украина, Ксенофобия, Общество, Европа, Мир, Политика

статья Память Бабьего Яра

30.09.2016

75 лет назад нацистские оккупанты начали систематические расстрелы евреев на окраине Киева. Всего за время немецкой оккупации в Бабьем Яре было уничтожено более 100 тысяч человек, главным образом евреев, а также цыган, пациентов психиатрических больниц, советских военнопленных и украинских националистов.

29 сентября президент Петр Порошенко подписал декларацию о создании мемориала "Бабий Яр".

Видео Алексея Чернышева:

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30.09.2016
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Антисемитизм украинцев: факты и мифы

Галина Аккерман, 06.07.2016

Антисемитизм украинцев - излюбленная тема кремлевской пропаганды. Еще в советские годы Кремль начал активно спекулировать на еврейской трагедии, чтобы опорочить украинских повстанцев. Историк и переводчик Галина Аккерман - о страшных зверствах, сегодняшней еврейской Украине и одиозных пропутинских иудеях.

Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

Запамятованная правда

Борис Соколов, 06.05.2016

Джош Коэн, сам не будучи историком, подвергает резкой критике директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича. Ему инкриминируется уничтожение в архиве института документов, дискредитирующих ОУН и УПА. Также Вятровичу ставится в вину отрицание участия этих организаций в холокосте.


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