75 лет назад нацистские оккупанты начали систематические расстрелы евреев на окраине Киева. Всего за время немецкой оккупации в Бабьем Яре было уничтожено более 100 тысяч человек, главным образом евреев, а также цыган, пациентов психиатрических больниц, советских военнопленных и украинских националистов.

29 сентября президент Петр Порошенко подписал декларацию о создании мемориала "Бабий Яр".

Видео Алексея Чернышева: