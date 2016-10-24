Реклама

В Центральном военном округе разработали полевую форму для военных священников. Как передает ТАСС, об этом сообщил начальник отделения по работе с верующими военнослужащими ЦВО Игорь Агафонов. По его словам, отличительные эмблемы и нашивки презентовали накануне в рамках съезда военного духовенства.

Агафонов отметил, что "постоянно ходить в рясе неудобно для военной службы". Новая форма, добавил он, очень удобна для работы священников во время полевых выходов, учений, выездов на полигон и стрельбы.

"Это обычная форма военнослужащего, которая отличается нашивками и эмблемами: на месте, где должны находиться петлички с родом войск, расположен православный крест, а там, где должна быть написана фамилия и инициалы военнослужащего, вышит церковный сан и имя", - отметил Агафонов.

По словам собеседника агентства, еще одним обязательным атрибутом военного священника является крест на шее поверх формы. "В Центральном военном округе нет воинских частей, где был бы назначен штатный помощник мусульманин, потому что преобладает количество православных военнослужащих. Пока форма разработана лишь в ЦВО, но мы надеемся, что постепенно и другие округа будут пользоваться нашим вариантом", - добавил он.

Институт военных священников был учрежден по распоряжению Дмитрия Медведева в 2009 году. В октябре 2013 года и.о. главы синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергей Привалов заявил, что число священников в российской армии за год, прошедший после назначения Сергея Шойгу министром обороны, выросло впятеро.

Привалов тогда добавил, что со сменой руководства Минобороны положение дел с "духовной составляющей российской армии" существенно улучшилось.

В конце марта 2013 года в Рязани планировались учения священников Воздушно-десантных войск для получения навыков работы с десантируемыми мобильными храмами. Чиновник Минобороны заметил, что с начала года "представители православного клира оказывали содействие командирам подразделений в обеспечении учебно-тренировочных прыжков молодого пополнения". Священники и дьяконы вместе с новобранцами совершали прыжки "с целью поднятия боевого духа молодых бойцов", сказал представитель военного ведомства. О